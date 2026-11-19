Софийският апелативен съд потвърди, че теренът от 2760 кв. м в Борисовата градина, използван от автокъща „Капитолия“, е публична общинска собственост. С решението си от 19 ноември магистратите оставят в сила постановеното на първа инстанция, с което дружеството „Софттрейд 2003“ ЕООД е задължено да предаде владението върху имота на Столична община. Това съобщиха от пресцентъра на общината.

Решението идва след повече от две години и половина очакване, след като делото е разгледано в открито съдебно заседание през март 2024 г.

Кметът на София Васил Терзиев определи съдебния акт като важна победа за столицата и за усилията за възстановяване на обществените пространства.

„Това е голяма победа за София. Повече от сто години този терен е част от Борисовата градина. През годините оградите започнаха да изглеждат по-силни от закона, а мястото се превърна в луксозна автокъща зад ограда – символ на прехода, на който ни се иска най-сетне да му видим края. Днес съдът за втори път потвърждава, че теренът принадлежи на София“, заяви Терзиев.

Спорният имот се намира в столичния район „Средец“ и е част от територията на Борисовата градина. Съдът приема, че той е публична общинска собственост, придобита по силата на закона, и отхвърля претенциите на дружеството, че го е придобило по давност.

В мотивите си магистратите посочват, че публичната общинска собственост не може да бъде придобивана чрез давностно владение. Проследена е и историята на терена, който още през 1919 г. е бил част от Борисовата градина и е имал предназначение за зелени площи, отдих и обществени дейности.

Освен че потвърждава правото на собственост на общината, Софийският апелативен съд осъжда „Софттрейд 2003“ ЕООД да заплати 4107,29 евро разноски по делото за въззивната инстанция.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от уведомяването на страните при предвидените в закона условия.

Съдебният спор е част от продължаващите действия на Столична община срещу автокъща „Капитолия“. Наред с делото за собствеността местната администрация води и производства, свързани с незаконни конструкции и съоръжения на терена.

През септември кметът Васил Терзиев обяви, че са наложени запори върху банковите сметки и автомобилите на „Капитолия“, а обектът е запечатан.

От Столична община припомнят, че през последните години са предприети действия и срещу други незаконни обекти, сред които постройки край язовир „Искър“ и обект до езерото „Ариана“. Продължават и съдебните спорове за къпалня „Мария Луиза“ и Летния театър.

Паралелно с това общината работи по подробния устройствен план на Борисовата градина, който трябва да създаде цялостна рамка за опазването на зелените площи и обществените пространства в парка.

От местната администрация заявяват, че ще продължат да защитават собствеността си до окончателното приключване на съдебния спор. Целта е теренът на „Капитолия“ да бъде освободен и възстановен като общодостъпно пространство, което отново да стане част от Борисовата градина.