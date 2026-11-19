Барселона няма планове да продава Алехандро Балде, заяви спортният директор на клуба Деко пред испанските медии. Левият защитник е свързван с Манчестър Юнайтед и Ливърпул, след като записа само пет мача през сезон 2026/27.

“Планираме ли да продадем Балде? Не. Той спечели лигата с Шави и е фантастичен играч”, каза Деко. Според него игровото време на защитника може да се промени, а Балде вече е показал на какво е способен с екипа на Барселона.

Деко коментира и твърденията, че футболистът е недоволен от ролята си. “Той не ни е казал, че е недоволен, това не е вярно”, заяви спортният директор.

Договорът на Балде с Барселона е до 30 юни 2028 г. Transfermarkt оценява защитника на 40 милиона евро.