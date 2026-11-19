Тристранната среща между президентите на САЩ, Китай и Русия – Доналд Тръмп, Си Цзинпин и Владимир Путин – бе определена като „важна“ от генералния секретар на НАТО Марк Рюте, съобщава ДПА.

По време на срещата на държавите, подкрепящи Украйна, в Берлин, Рюте бе попитан дали го безпокои фактът, че американският държавен глава е нарекъл руския си колега „приятел“ по време на разговорите им в Китай. Отговорът на шефа на Алианса бе кратък: „Не“.

„Не забравяйте, че Русия и САЩ са големи ядрени сили, а Китай е ядрена сила с нарастващ потенциал. Напълно нормално е тези хора да се срещат и да се опитват да постигнат съгласие за най-добрия път напред“, коментира генералният секретар на НАТО.

Рюте изрази и висока оценка за ролята на Вашингтон в дипломатическите опити за спиране на конфликта, заявявайки, че Тръмп „непрекъснато“ полага „титанични усилия“ за постигане на мир в Украйна, за което заслужава единствено похвала.

Първите по рода си тристранни разговори между Путин, Си и Тръмп се състояха днес в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в китайския град Шънджън. Преди общия формат Доналд Тръмп проведе и двустранна среща с Владимир Путин, която откри с топлото приветствие: „Той е мой приятел“.

Изявленията на Рюте идват на фона на засилващия се натиск от страна на американския президент върху Киев за прекратяване на войната, както и след сключеното наскоро споразумение между Вашингтон и Москва за закупуване на руски дизел.