България спечели седем златни, пет сребърни и четири бронзови медала на финалите на отделните уреди в мъжкото направление на Балканското първенство по спортна гимнастика в Задар, Хърватия. Най-много титли завоюва Никълъс Наков, който триумфира на три уреда в третата възрастова група.

Гимнастикът на Левски-Спартак спечели на кон с гривни с 13,800 точки, на успоредка с 12,400 и на висилка с 11,700. Възпитаникът на Делян Димитров добави и сребро на халки с 11,500 точки. В същата възрастова група Борислав Жеков стана шампион на земя с 13,133 точки и вицешампион на прескок с 12,383, а Веселин Христов взе бронз на земя с 12,600.

При най-малките Александър Михнев спечели титлата на земя с 11,100 точки, сребро на халки и бронз на кон с гривни. Павел Попов триумфира на халки с 10,933 точки и добави две сребърни отличия - на кон с гривни и на успоредка.

Във втората възрастова група Борис Караджинов от ЦСКА завоюва златото на земя с 12,866 точки. Той се качи на подиума и на прескок, и на успоредка, като спечели бронз и на двата уреда.

Два дни по-рано българските национали спечелиха още три титли в отборната надпревара и в индивидуалния многобой. Програмата в Задар продължава с финалите на отделните уреди при момичетата.