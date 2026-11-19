Небостъргач в Рияд бе поразен при атака на йеменските хути
При удара по сградата на Саудитския държавен инвестиционен фонд са нанесени само материални щети, но кралството предупреди, че няма да толерира посегателства срещу своята територия
Небостъргач във финансовия квартал на саудитската столица Рияд е бил повреден при атака на подкрепяните от Иран йеменски хути, потвърдиха официално властите в кралството, цитирани от Франс прес.
„Един от небостъргачите във финансовия квартал стана обект на атака от страна на терористичната милиция на хутите. Нанесени са материални щети, но няма пострадали“, съобщи в социалните мрежи саудитската служба за гражданска защита. Ведомството публикува и кадри от поразената 80-етажна сграда на Саудитския държавен инвестиционен фонд, на които се виждат изпочупени прозорци по няколко етажа.
Днешният удар е пореден епизод от засилващата се конфронтация между Рияд и проиранската групировка. По-рано този месец отломки от прехваната ракета нанесоха щети и по намиращата се в близост кула на държавния петролен гигант „Сауди Арамко“, а през октомври при обстрел на международното летище в Рияд загинаха 14 души.
Паралелно с това водената от Саудитска Арабия военна коалиция съобщи, че днес е прехванала пет балистични ракети, изстреляни към южните райони на страната, и е унищожила ракетна установка на хутите край йеменската столица Сана. В отговор на атаката саудитското външно министерство предупреди, че кралството „няма да толерира“ никакви посегателства срещу своята територия и гражданска инфраструктура.