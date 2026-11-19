Небостъргач във финансовия квартал на саудитската столица Рияд е бил повреден при атака на подкрепяните от Иран йеменски хути, потвърдиха официално властите в кралството, цитирани от Франс прес.

„Един от небостъргачите във финансовия квартал стана обект на атака от страна на терористичната милиция на хутите. Нанесени са материални щети, но няма пострадали“, съобщи в социалните мрежи саудитската служба за гражданска защита. Ведомството публикува и кадри от поразената 80-етажна сграда на Саудитския държавен инвестиционен фонд, на които се виждат изпочупени прозорци по няколко етажа.

Днешният удар е пореден епизод от засилващата се конфронтация между Рияд и проиранската групировка. По-рано този месец отломки от прехваната ракета нанесоха щети и по намиращата се в близост кула на държавния петролен гигант „Сауди Арамко“, а през октомври при обстрел на международното летище в Рияд загинаха 14 души.

Паралелно с това водената от Саудитска Арабия военна коалиция съобщи, че днес е прехванала пет балистични ракети, изстреляни към южните райони на страната, и е унищожила ракетна установка на хутите край йеменската столица Сана. В отговор на атаката саудитското външно министерство предупреди, че кралството „няма да толерира“ никакви посегателства срещу своята територия и гражданска инфраструктура.