Президентът Илияна Йотова не планира да свиква ново заседание на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), посветено на морската сигурност на България. Това заяви държавният глава пред журналисти, като подчерта, че голяма част от мерките, набелязани на предишното заседание, вече са изпълнени.

„Това не означава, че няма да чуем мотивите на опозицията. До този момент призивите за КСНС са само пред вас, медиите. Аз не съм получила никакво официално писмо“, посочи Йотова.

Тя припомни, че на 7 октомври е проведено близо петчасово заседание на съвета, на което са били обсъдени конкретни мерки за сигурността в Черно море. Сред последвалите действия е срещата на министрите на отбраната на България, Турция и Румъния, като вече се работи по организирането на втора среща.

„Точката за Черно море отново ще бъде тема на следващото заседание на постоянните представители на Североатлантическия съвет в Брюксел следващия вторник. Оттук нататък Черно море ще бъде поставено на всеки един форум, на всяко едно заседание и ще направим всичко възможно да не излиза и от дневния ред на предстоящите срещи на върха в Европейския съюз“, заяви президентът.

Всички материали от разследванията на атаките с дронове срещу кораби в българската икономическа зона вече са предоставени на партньорите и съюзниците на страната, които разполагат с възможности да установят произхода им. Това заяви премиерът Румен Радев пред журналисти.

Той отказа да посочи извършител, докато няма категорични доказателства, и разкритикува политическите спекулации по темата.

„Наистина е жалко, че имаме политици, които изкарват, че нашите съюзници ги е страх да назоват извършителя на атаките. А от своя страна, да се водиш от недоказани обвинения не е най-доброто в случая. И в никакъв случай не обслужва истината“, подчерта Радев.

По повод исканията на опозицията за ново заседание на Консултативния съвет за национална сигурност премиерът посочи, че решението е в правомощията на президента.

„Колко пъти трябва да го свикаме този Консултативен съвет? Това ще го реши президентът“, коментира той.

Междувременно Столичният общински съвет (СОС) одобри предложението за започване на преговори с Групата на Световната банка за бъдещото управление на "Топлофикация София". Решението беше взето на заседанието на 19 ноември с 33 гласа "за", 19 "против" и 4 "въздържал се", предаде репортер на ТАРАЛЕЖ.

Приетият доклад дава съгласие кметът на София Васил Терзиев да проведе преговори и да сключи договор с Групата на Световната банка за стартиране на първата фаза от процедура, насочена към подготовката на евентуално участие на частния сектор в управлението на общинското дружество.

Решението не означава, че "Топлофикация София" се приватизира или че управлението ѝ вече се предоставя на частен оператор. На този етап става въпрос за подготвителни действия, които трябва да създадат условия за разглеждане на различни възможности за бъдещото управление на дружеството.

От общо 61 общински съветници в гласуването участваха 56, а петима не гласуваха или отсъстваха.

Предложението за партньорство със Световната банка е част от търсенето на дългосрочно решение за състоянието на дружеството.

На този фон Софийският апелативен съд потвърди, че теренът от 2760 кв. м в Борисовата градина, използван от автокъща „Капитолия“, е публична общинска собственост. С решението си от 19 ноември магистратите оставят в сила постановеното на първа инстанция, с което дружеството „Софттрейд 2003“ ЕООД е задължено да предаде владението върху имота на Столична община. Това съобщиха от пресцентъра на общината.

Решението идва след повече от две години и половина очакване, след като делото е разгледано в открито съдебно заседание през март 2024 г.

Кметът на София Васил Терзиев определи съдебния акт като важна победа за столицата и за усилията за възстановяване на обществените пространства.

„Това е голяма победа за София. Повече от сто години този терен е част от Борисовата градина. През годините оградите започнаха да изглеждат по-силни от закона, а мястото се превърна в луксозна автокъща зад ограда – символ на прехода, на който ни се иска най-сетне да му видим края. Днес съдът за втори път потвърждава, че теренът принадлежи на София“, заяви Терзиев.