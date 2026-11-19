Рязка промяна на времето се очаква в България през следващата седмица. След няколко необичайно топли за ноември дни температурите ще се понижат значително, като на места ще паднат под нулата. Във вторник има голяма вероятност за снеговалежи в Североизточна България, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.

Преди застудяването обаче страната ще остане под влиянието на силни ветрове. За през нощта е обявено предупреждение за опасно силен вятър в Северна България и районите северно от планините. В областите с оранжев код поривите могат да надхвърлят 100 км/ч.

На много места се очакват и валежи, като по-значителни количества ще паднат в Северозападна България.

В петък минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, а максималните ще достигнат 17–22 градуса. В София се очакват около 19 градуса.

Сутринта на места ще има мъгли и слаби превалявания, но следобед облачността ще намалее и в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. В Северна България ще духа силен северозападен вятър, като в североизточните райони поривите могат да достигнат 90 км/ч.

По Черноморието също ще бъде много ветровито. Денят ще започне с облачно време, но през следобедните часове облачността постепенно ще се разкъсва и намалява, най-късно по Южното Черноморие.

В планините вятърът ще отслабне в сравнение с бурните пориви от предходния ден, но ще остане умерен до силен от северозапад. В масивите в Западна България се очакват валежи от дъжд, а сняг ще вали само по най-високите върхове, където температурите ще останат отрицателни.

През почивните дни ще започне постепенно понижение на температурите, но те все още ще бъдат над обичайните за сезона стойности. Времето ще остане ветровито, с превалявания на повече места в събота, без да се очакват значителни количества.

По-съществената промяна ще настъпи в началото на следващата седмица. В понеделник валежи ще обхванат много райони от страната, а с нахлуването на по-студен въздух температурите ще продължат да се понижават.

Във вторник сутринта се очакват стойности под нулата, като в Североизточна България има голяма вероятност дъждът да премине в сняг.

В останалата част от Европа времето също ще бъде динамично. Валежи се очакват в много райони, но заради високите за сезона температури те ще бъдат предимно от дъжд. Сняг ще вали основно в Северна Европа, докато на Балканите ще се задържи сравнително топло и ветровито.