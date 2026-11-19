Семен Новиков постави спечелването на квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028 като основна цел за следващата година. Олимпийският шампион от Париж, който през октомври спечели и световната титла в категория до 87 кг в класическия стил в Астана, беше отличен за спортист на месеца в анкетата на пресклуб “България”.

Новиков получи подкрепата на 26 от общо 30 спортни редакции. Това е второто му отличие след наградата за август 2024 г., когато триумфира на Олимпийските игри.

“Това за мен е чест. Много съм доволен, че получавам наградата за втори път и дано не е за последен. Ще продължаваме да радваме всички със своите успехи. Най-главната цел през следващата година е да спечеля квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис”, заяви той.

За треньор на октомври беше избран Сослан Фарниев, доскорошният личен наставник на Новиков. Той благодари за признанието и подчерта значението на предстоящия сезон заради промените в системата за олимпийска квалификация.

“Следващата година е много сериозна, защото Международната федерация промени правилата за олимпийските квоти. Има 7-8 рейтингови турнира, на които ще се дават квоти”, каза Фарниев.

Специалистът уточни, че вече работи единствено в ЦСКА, но остава готов да помага на българската борба. Той разкритикува продължаващия спор около вписването на новото ръководство на федерацията. “Тази ситуация е вредна преди Олимпиадата и се надявам по-скоро да бъде разрешена”, добави Фарниев.

Избраният за президент на БФ Борба Тодор Ангелов изрази надежда България да спечели повече квоти и в трите стила. По думите му решенията за новите национални треньори ще бъдат взети от Управителния съвет след разрешаването на управленските проблеми.

“Надявам се да спечелим повече квоти за Лос Анджелис в класическата, в свободната борба и при жените. Продължаваме напред и се надявам да си върнем борбата там, където ѝ е мястото”, заяви Ангелов. Той съобщи и за среща в Министерството на спорта, на която е било обещано изплащане на премии и заплати на състезателите.

Белчо Горанов посочи, че петимата български представители са били регистрирани за Световното първенство в последния момент със съдействието на международната федерация. “Това, което зависи от нас, ще направим, за да може момчетата да проведат нормална подготовка за следващия сезон”, каза той.