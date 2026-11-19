Военновъздушната база „Андреас Папандреу“ в кипърския град Пафос преминава през ускорено разширяване, за да може да обслужва тежки транспортни машини и бойни самолети на американските военновъздушни сили. Това съобщава кипърският вестник „Симерини“, позовавайки се на данни от гръцкото издание „Катимерини“.

Проектът, който се осъществява с финансовата подкрепа на САЩ, предвижда изграждането на специализирана инфраструктура за едновременно приемане на най-малко седем стратегически транспортни самолета C-17, както и на изтребители F-15 и F-16, изискващи специфична наземна поддръжка. Американската армия разчита на тежките машини C-17 за прехвърляне на войски, бойни машини и оръжейни системи на дълги разстояния. Към момента в съоръжението в Пафос вече са дислоцирани два гръцки изтребителя F-16.

Разширяването на капацитета на базата е пряко свързано с динамичната обстановка в Близкия изток и необходимостта на Вашингтон от допълнителни логистични опорни точки за операциите си в региона.

Успоредно с американския проект властите в Никозия пристъпват към модернизация на военноморската база „Евангелос Флоракис“ в Мари. Стремежът на кипърското правителство е да осигури условия за акостиране и поддръжка на по-големи военни кораби от държавите членки на ЕС и САЩ. Специален акцент се поставя върху обслужването на френските бойни плавателни съдове, патрулиращи в Източното Средиземноморие по силата на двустранното отбранително партньорство между Париж и Никозия.

Обновяването на военновъздушната база в Пафос е част от по-широка стратегия на Вашингтон в региона, която обхваща и инфраструктурата на гръцкия остров Крит. Понастоящем основната логистична опора за американските сили в Източното Средиземноморие остават британската военновъздушна база в Акротири (Кипър) и военноморската база Суда на остров Крит, отбелязва изданието.