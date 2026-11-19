Още един футболист официално поднови договора си с Реал Мадрид
Орелиен Чуамени парафира с "белите" до лятото на 2032 година
Орелиен Чуамени официално подписа нов договор с Реал Мадрид, потвърдиха от клуба. Новият контракт на френския национал е до лятото на 2032 година.
Дефанзивният халф, който е на 26 години, има 10 изиграни мача с екипа на "белите" през настоящия сезон. Френският национал пропусна четири двубоя заради контузия.
Чуамени премина в Реал Мадрид от Монако през лятото на 2022 година.
В сряда договора си с "белите" поднови и Арда Гюлер.