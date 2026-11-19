Макс Верстапен заяви, че основната му задача в оставащите три кръга от сезона във Формула 1 е да помогне на Ред Бул да запази третото място при конструкторите. Нидерландецът е доволен от напредъка след трудното начало на кампанията, но подчерта, че отборът има още работа, за да се върне в битката за титлата.

Ред Бул е на 95 точки зад втория Ферари, който има 510. Верстапен заема второто място при пилотите с 279 точки, на 111 зад вече осигурилия си шампионската титла Кими Антонели от Мерцедес.

“Единствено ме интересува да останем на трето място с отбора. Това е целта на тима и, разбира се, така се превръща и в моя цел”, обясни Верстапен, цитиран от официалния сайт на Формула 1.

Четирикратният шампион призна, че мястото му зад победителя в индивидуалното класиране няма особено значение за него. “От лична гледна точка не изпитвам никакво задоволство от това да завърша втори, трети или четвърти, защото не съм тук заради това”, каза той.

Верстапен смята, че наученото през сезона може да помогне на Ред Бул през следващата година. “Все още има много неща, които искаме да подобрим в тази кола, както и неща, които мислим, че сме научили за следващата година. Времето ще покаже дали това ще бъде достатъчно”, добави нидерландецът.

Финалът на сезона включва три състезания в три поредни седмици. След Гран при на Лас Вегас през този уикенд предстоят стартовете в Катар и Абу Даби.