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Йотова: Без българските производители няма силна България

Йотова: Без българските производители няма силна България
АП/БТА

Президентът откри първото областно земеделско изложение "Даровете на Тракия" и призова за национална програма за спасяване на малките населени места

Тракия не е просто географска точка на картата, а корен, род и памет. Това заяви президентът Илияна Йотова при откриването на първото областно земеделско изложение "Даровете на Тракия" в Араповския манастир "Св. Неделя".

Събитието събира повече от 40 местни производители от 18-те общини в Пловдивска област.

"Тракия е корен и род. Тракия е песен и памет, която събира с красотата си българи от всички краища на страната", заяви Йотова.

Тя подчерта, че изложението е и признание към хората, които работят земята и осигуряват храната на страната.

"Без вас няма държава и силна България. Трудните въпроси намират решение, когато продоволствената сигурност е гарантирана", каза президентът.

Йотова постави акцент и върху обезлюдяването на българските села. По думите ѝ страната се нуждае от последователна държавна политика и национална програма за спасяване на малките населени места.

"Държавата е закрилник и трябва да бъде на мястото си. Стига с политиката, която казваше, че пазарът всичко ще нареди", заяви тя.

Президентът подчерта още, че пред България предстои важна битка за запазване на селскостопанските програми в следващия финансов период на Европейския съюз.

"Трудна ще бъде тази битка, защото сякаш днес оръжията стават по-важни от храната ни. Това няма как да позволим", посочи Йотова.

По думите ѝ силната държава минава и през съхраняването на българското земеделие, селата и достъпа на хората до качествена храна.

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