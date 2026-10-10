Йотова: Чакаме голяма новина от САЩ за мирния процес в Украйна

Президентът Илияна Йотова заяви, че очаква в следващите часове или дни важна информация от САЩ за конкретни стъпки по мирния процес в Украйна.

Коментарът ѝ дойде след посещението на началника на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски - Кирило Буданов, в София и на фона на разговорите между САЩ и Украйна.

"Полезна среща, защото Буданов тръгваше за САЩ, от които днес или утре чакаме голяма новина, или поне смея да се надявам, за конкретни стъпки по отношение на преговорния мирен процес", заяви Йотова.

Тя уточни, че към президентската администрация не е постъпвало запитване или покана за среща с Буданов и самата тя не е разговаряла с него.

По думите ѝ посещението му у нас е част от активната външна политика на България и от заявената позиция на страната по отношение на войната в Украйна.

Йотова коментира и споразумението между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин за доставки на руски дизел.

"Нека да не прогнозираме предварително, защото разчитаме на конкретни стъпки и гледаме на всички тези събития, споразумения, като на един цялостен въпрос и отговор", каза тя.

Президентът подчерта, че към момента информацията за договореността е предварителна и според нея трябва първо да стане ясно какво точно съдържа тя.

Йотова изрази надежда споразумението да има ефект върху цените на горивата в световен мащаб. Тя припомни затрудненията при доставките през Ормузкия проток и изтичането на преходния период за руски доставки в началото на следващата година.

"Интересът е цените да падат", подчерта държавният глава.

По отношение на атаките срещу двата кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море Йотова заяви, че като президент не може да работи с предположения.

Тя напомни, че в решението на Консултативния съвет за национална сигурност е записано България да положи всички усилия за събиране на доказателства и едва на тази основа да бъдат взети последващи решения.