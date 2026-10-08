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Временно ограничават движението на АМ „Тракия“ в област Пловдив

Временно ограничават движението на АМ „Тракия“ в област Пловдив
БТА

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, както и да следват поставената пътна сигнализация и указанията на екипите на „Пътна полиция“

Временно ще бъде променена организацията на движението при 137-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в област Пловдив заради подмяна и поставяне на тол камери.

Дейностите ще се извършват днес, 8 октомври, от 11:30 часа в платното в посока Бургас, в района на Трилистник. По време на работата ще бъде ограничено движението в изпреварващата лента, а трафикът ще преминава по активната лента.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, както и да следват поставената пътна сигнализация и указанията на екипите на „Пътна полиция“.

Информация за актуалната пътна обстановка може да се получава от интернет страницата на АПИ, както и на телефон 0700 130 20.

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