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Общество

НЗОК откри над 1 млн. евро неоснователно получени суми от аптеки

НЗОК откри над 1 млн. евро неоснователно получени суми от аптеки
БТА

Проверките са във връзка с отпуснатите лекарствени продукти, при които липсва съвпадение между национален номер на лекарствен продукт и продуктовия код

Над 1 млн. евро неоснователно получени суми установи НЗОК при проверки в аптеки. Те са извършени съвместно с ДАНС и Икономическа полиция – МВР и МЗ, в 21 аптеки на територията на РЗОК в 12 области.

Проверките са във връзка с отпуснатите лекарствени продукти, при които липсва съвпадение между национален номер на лекарствен продукт и продуктовия код (GTIN). Така са установени нарушения и неоснователно получени суми в размер на над 1 млн. евро.

Във връзка с установените нарушения и получените без правно основание суми е изискана допълнителна техническа информация от „Информационно обслужване“ и за 2025 г.

В координация с ИО, Българския фармацевтичен съюз и притежателите на разрешително за употреба на лекарствените продукти се предприемат конкретни действия за предстоящо въвеждане на контрола в реално време, с цел недопускане на подобни случаи.

НЗОК ще продължи да повишава ефективността на контрола и да предприема необходимите действия за гарантиране на коректното и законосъобразно разходване на публичните средства.

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