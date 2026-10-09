НЗОК откри над 1 млн. евро неоснователно получени суми от аптеки

Над 1 млн. евро неоснователно получени суми установи НЗОК при проверки в аптеки. Те са извършени съвместно с ДАНС и Икономическа полиция – МВР и МЗ, в 21 аптеки на територията на РЗОК в 12 области.

Проверките са във връзка с отпуснатите лекарствени продукти, при които липсва съвпадение между национален номер на лекарствен продукт и продуктовия код (GTIN). Така са установени нарушения и неоснователно получени суми в размер на над 1 млн. евро.

Във връзка с установените нарушения и получените без правно основание суми е изискана допълнителна техническа информация от „Информационно обслужване“ и за 2025 г.

В координация с ИО, Българския фармацевтичен съюз и притежателите на разрешително за употреба на лекарствените продукти се предприемат конкретни действия за предстоящо въвеждане на контрола в реално време, с цел недопускане на подобни случаи.

НЗОК ще продължи да повишава ефективността на контрола и да предприема необходимите действия за гарантиране на коректното и законосъобразно разходване на публичните средства.