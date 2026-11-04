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Проф. Пимпирев: Български полеви лагер ще бъде изграден на остров Смит

Проф. Пимпирев: Български полеви лагер ще бъде изграден на остров Смит
БТА

Вече е факт най-новата карта на тази част на острова, която е на българския екип, посочи Пимпирев

В рамките на настоящата 35-а полярна експедиция на остров Смит ще бъде изграден български полеви лагер, каза при изпращането на научноизследователския кораб (НИК 421) „Св. св. Кирил и Методий“ проф. Христо Пимпирев.

Той каза, че вече е факт най-новата карта на тази част на острова, която е на българския екип.

По думите му единият от заливите там носи името на капитана на НИК 421 Радко Муевски.

"Освен това на нея фигурира и Bulgarian Field Camp - българският полеви лагер, където смятаме да стъпим и да забием българското знаме", каза Пимпирев, цитиран от БТА.

Той изтъкна, че при тази експедиция родните полярници вече ще колонизират и други части на Антарктика, не само остров Ливингстън.

"НИК 421 вече категорично не е просто логистичен кораб, а научноизследователски. На него ще бъдат изпълнявани 12 проекта. За пръв път през тази година българските учени ще започнат да търсят потънали кораби. Проектът е съвместен на Българския антарктически институт и Центъра за подводна археология в Созопол. Единият от участниците в него е българин, който живее и работи в Австралия, изучил е всички карти и дневници на капитани на потънали кораби край Ледения континент, така че ще стъпим на тази база", посочи Пимпирев.

Според него едва ли в потъналите съдове ще има злато или някакви скъпоценности. Важното е да бъдат намерени първите кораби, стигнали до Антарктида и евентуално да се докаже кой всъщност е открил континента, каза още Пимпирев.

Той допълни, че учените ще продължат и изследванията за морските течения в района. Този проект се изпълнява в партньорство с университета в Хамбург с акцент и върху солеността на водата. Пимпирев акцентира върху изследванията, свързани с повишаването на морското ниво, като поясни, че учените наблюдават затопляне на климата и топене на ледниците, което се отразява на целия Световен океан. 

Той добави, че българските учени и през тази година ще работят рамо до рамо със свои колеги от много други държави.

Той уточни, че след отплаването на НИК 421 днес, утре ще замине със самолет групата, която ще отвори базата на Ливингстън, към която ще се присъединят трима американци, които ще изследват леопардовите тюлени.

Пимпирев каза още, че за пръв път на борда ще има и висш духовник - епископ Климент, който отговаря за българското православно паство в Северна Америка и Австралия. Идеята е той да освети единствения православен параклис в Антарктида, който е в българската база. Освен това епископът ще има срещи с духовници в Аржентина.

Това е първото посещение на български висш духовник на Ледения континент и в българската база, посочи Пимпирев.

Все повече виждаме, че е нужно да бъдем силна морска нация, посочи полярникът.

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