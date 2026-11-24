Пиърс Морган разкритикува Коул Палмър за поведението му след домакинската загуба на Челси с 1:4 от Лийдс. След последния съдийски сигнал 24-годишният полузащитник се прибра, без да аплодира привържениците на “Стамфорд Бридж”, което доведе до пререкание със съотборника му Жоао Педро.

Поражението беше четвърто за Челси в последните пет мача във всички турнири. В същия период Палмър е допринесъл за едно попадение. В предаването “Sports Uncensored” Морган насочи критиката си към реакцията на футболиста след мача.

“Имаш задължението да аплодираш феновете”, заяви британският журналист.

Морган коментира и мястото на Палмър в националния отбор на Англия. Той свърза отношението на селекционера Томас Тухел към полузащитника с поведението му по време на лагерите.

“Той е момче с невероятни способности, но просто ги пропилява”, каза Морган.