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Иран предупреди, че ще атакува сухопътно, ако бъде напaднат

Иран предупреди, че ще атакува сухопътно, ако бъде напaднат
АП/БТА

Заплахите на Техеран сигнализират, че той може да разшири конфликта към държавите от Персийския залив и американските сили

Иранските власти са предупредили в частни разговори регионални служители, че Техеран може да предприеме сухопътни нахлувания в съседни държави, да атакува саудитски петролни съоръжения и да вземе на прицел американски военни кораби, ако бъде нападнат отново. Това съобщава The Wall Street Journal (WSJ), позовавайки се на източници, запознати с предупрежденията.

Иран също така укрепва ядрени обекти и гранични зони, възстановява своите ракетни и дрон-способности и мобилизира населението си за възможно завръщане към войната, докато се подготвя за потенциални удари от страна на САЩ след междинните избори на 3 ноември.

Седем месеца след началото на войната нито една от страните не изглежда готова да отстъпи, а заплахите на Техеран сигнализират, че той може да разшири конфликта към държавите от Персийския залив и американските сили, ако американският президент Доналд Тръмп възобнови масираните удари.

Иран е заявил пред посредници, че ще атакува по-агресивно американски активи, включително чрез опити за потапяне на американски военни кораби в Близкия изток и ликвидиране на техните екипажи.

Техеран отделно е предупредил арабски служители, че може да удари регионални цели, включително саудитски петролни съоръжения. Някои ирански представители са загатнали, че техните сили могат да извършат сухопътни нахлувания в съседни страни.

Мохсен Резаи, секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, заяви в неделя, че Техеран може да вземе на прицел Обединените арабски емирства (ОАЕ), както и регионални центрове за данни и интернет кабели, ако бъде атакуван отново.

Ирански ракети се доближиха опасно до американски военни кораби по време на атаки през септември. Иран също така откри полигон за въоръжено обучение на цивилни в Техеран на 3 октомври като част от доброволна програма за насърчаване на участието в „националната отбрана“.

Сателитни снимки показват, че Иран укрепва чувствителни локации, включително ядрени обекти и гранични райони. Миналия месец са издигнати импровизирани земни валове около ядрените обекти в планината Пикакс и Натанз, за да се възпрепятства евентуално нападение от сухопътни сили, според сателитни изображения на Vantor, анализирани от Института за наука и международна сигурност. Институтът също така съобщи, че сателитни снимки от септември и октомври 2026 г. показват значителна възобновена активност в Минзадайи – комплекс за разработване на ядрени оръжия североизточно от Техеран.

Иран използва паузата в големите американски удари от края на юли, за да възстанови съоръженията си за ракети и дронове и да попълни арсенала си.

Върховният лидер Можтаба Хаменей похвали работата в началото на септември, но призна за проблеми по веригата за доставки, според медии, свързани с Ислямската революционна гвардия (IRGC).

Летищата, пристанищата и електроцентралите в страната „са подготвени за военни условия“, заяви в края на септември бригаден генерал Голамреза Джалали, служител, отговарящ за плановете при извънредни ситуации.

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