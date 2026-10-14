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МАЕ предупреждава за ново поскъпване на дизела в Европа заради кризата с доставките

МАЕ предупреждава за ново поскъпване на дизела в Европа заради кризата с доставките
Снимка: БТА

Международната агенция по енергетика очаква пазарите на дизел да останат под напрежение до 2027 г., въпреки възстановяването на добива на петрол в Персийския залив.

Пазарите на дизел ще останат стегнати и през 2027 г., а цените на дизела на едро в Европа може да се повишат отново през следващите седмици, предупреди в сряда Международната агенция по енергетика (МАЕ), предаде Euronews.

В месечния си доклад базираната в Париж енергийна агенция заяви, че възстановяващите се доставки на петрол от Персийския залив не са успели да решат проблема с горивния дефицит, като световното производство все още е по-малко от потреблението.

Предлагането се е увеличило с 2,5 милиона барела на ден до 102,3 милиарда барела на ден през септември, благодарение на скок в износа на суров петрол от Персийския залив, воден от Саудитска Арабия, до повече от три четвърти от нивата преди войната, но остава малко под световното търсене от около 103,5 милиарда барела на ден, според оценки на МАЕ.

Войната, която започна с американско-израелските удари срещу Иран на 28 февруари, далеч не е приключила.

Иран е блокирал Ормузкия проток - маршрут за около една пета от световния петрол и наскоро засили атаките срещу кораби там, докато подкрепяните от Иран бунтовници хути в Йемен атакуват саудитски петролни обекти.

"Подновените атаки в Персийския залив правят възстановяването крехко", заяви МАЕ.

Във вторник британската агенция за морска сигурност UKMTO съобщи, че снаряди с неизвестен произход са уцелили танкер и контейнеровоз в пролива.

Рано в сряда Корпусът на стражите на ислямската революция на Иран съобщи, че контейнеровоз, превозващ над 2500 контейнера, е потънал южно от пролива, след като се е ударил в морска мина и се е запалил, твърдейки, че е поел по неразрешен маршрут и предупреждавайки другите за продължаващите опасности в морския участък.

Цената на суровия петрол сорт Brent, международният бенчмарк за цените на петрола, се повиши с около 1%, достигайки над 107 долара за барел в ранната търговия в сряда, но по-късно намали печалбите си и към момента на писане се колебае около 106 долара.

Междувременно американският бенчмарк West Texas Intermediate се търгува без промяна на около 94,75 долара за барел.

Цените на дизела са се отдръпнали от рекордните нива от септември над 200 долара за барел, но референтните стойности "остават почти двойно по-високи от цената на суровия петрол и нивата си преди кризата", заяви МАЕ.

Тъй като износът на гориво от Близкия изток е под половината от нивата си отпреди войната, а руските рафинерии са ударени от украински дронове, доставките на дизел остават под натиск.

Нарастващите разходи за доставка биха могли да увеличат този натиск.

"Тъй като напрежението на пазара за суров петрол се разпространи и към други категории танкери, цените на доставения дизел на доминиращите пазари за внос на газьол - Европа, Африка и Латинска Америка - биха могли да се повишат отново през следващите седмици", заяви МАЕ.

МАЕ заяви, че е малко вероятно загубените запаси от дизел да бъдат попълнени отвъд нормалните сезонни промени преди втората половина на 2027 г.

На 2 октомври Г-7 обеща да освободи до 100 милиона барела от запасите за извънредни ситуации чрез МАЕ, като първо ще се използва дизелово гориво.

Вътрешен документ, видян от Euronews, обаче показва, че това ще покрие барелите, които все още се дължат по обещанието от март за 400 милиона, от които 326 милиона са били освободени, вместо да го увеличи.

МАЕ очаква високите цени и по-слабият растеж да намалят световното търсене на петрол с 2,6 барела на ден тази година до 102,4 барела на ден, малко повече от прогнозирания спад от 2,5 барела на ден миналия месец.

Освен това компанията намали прогнозата си за възстановяването през следващата година до 2 млн. барела на ден от 2,6 млн. барела на ден, което означава, че търсенето през 2027 г. ще остане с 0,6% под нивата от 2025 г., вместо да ги надмине.

От друга страна, ОПЕК, групата на износителите на петрол, е по-оптимистично настроена.

Във вторник организацията понижи прогнозата си за растеж на търсенето през 2026 г. за шести пореден месец - до 180 000 барела на ден от 380 000, но повиши оценката си за 2027 г. до 2,55 барела на ден от 2,36 барела на ден, очаквайки запасите, изчерпани от войната, да бъдат възстановени.

Добивът на суров петрол от ОПЕК+, която включва Русия, се е увеличил с около 900 000 барела на ден до 39,07 милиарда барела на ден през септември, съобщи ОПЕК.

Седем основни членове запазиха целите си за ноември непроменени на 4 октомври, като повечето от тях изпомпваха под квотата си поради войната, и ще се срещнат отново на 1 ноември. ОАЕ напуснаха и двете групи през май.

Освен ако конфликтите в региона не бъдат разрешени, "пазарите на петрол може да претърпят още сътресения през следващите месеци, преди да се появи евентуален излишък през 2027 г.", предупреди МАЕ по време на заседанието на борда на директорите си в четвъртък.

 
 

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