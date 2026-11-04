BMW понижи за втори път прогнозата си за годишната печалба заради проблеми в Китай

Германският автомобилен производител BMW отчете по-ниска печалба за третото тримесечие, като резултатите съвпаднаха с очакванията на анализаторите. Компанията предупреди за допълнителен финансов натиск в края на годината заради разходите по преструктурирането и затрудненията на китайския пазар, съобщи Ройтерс.

За периода юли-септември печалбата на BMW преди лихви и данъци (EBIT) е достигнала 2,1 млрд. евро (2,36 млрд. долара), което представлява спад от 11% спрямо същото тримесечие на миналата година. Резултатът съответства на прогнозите на анализаторите, обобщени от компанията.

Оперативният марж в основния автомобилен бизнес на производителя се е свил до 3,4% при 5,2% година по-рано. Въпреки понижението показателят е над очакванията на анализаторите, които прогнозираха спад до 3,1%.

"Ситуацията в автомобилния сектор изисква решителни и бързи действия. Затова ще ускорим и засилим мерките за преструктуриране на компанията", заяви главният изпълнителен директор Милан Неделкович.

BMW понижи за втори път в рамките на по-малко от пет месеца прогнозата си за годишната печалба. Компанията вече очаква оперативният марж на основния автомобилен бизнес да бъде между минус 0,5% и 0,5% за настоящата година. Това е значителна промяна спрямо двуцифрените стойности, отчетени преди пет години, отбелязва Ройтерс.

Актуализираната прогноза отчита очакваните разходи през четвъртото тримесечие по програмата за преструктуриране. Тя предвижда съкращаването на 8000 работни места в Германия.

Германският производител възнамерява да използва постигнатия напредък по програмата, за да ускори и съкращаването на мениджърските позиции. Очаква се тези мерки да окажат допълнително влияние върху финансовите резултати на компанията в края на годината.