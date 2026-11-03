Очакват се нови проливни дъждове във Варна; червеният код за опасни валежи остава

Във Варна се очакват нови проливни дъждове след сериозните наводнения, които засегнаха града в понеделник.

Под вода останаха улици и подлези, имаше закъсали коли, паднали дървета и евакуирани хора. За няколко часа паднаха над 76 литра дъжд на квадратен метър и бе задействана националната система за ранно предупреждение BG-ALERT за Варна.

Очакванията са обстановката по-късно тази вечер да се усложни. По данни на НИМХ се прогнозират значителни валежи и силен вятър, информира НОВА.

На места в Добричко ситуацията също е сложна. Нивото на езерото при Дуранкулак се е повишило с един метър, като има наводнени улици и отнесени автомобили.

Едно от засегнатите места е районът на Зеленчуковата борса, където водата е причинила сериозни затруднения на работещите и посетителите.

След пороя хората започнали да почистват и да търсят помощ.

Според информацията на общината една от причините за наводненията са задръстените с есенни листа шахти. Натрупаните отпадъци и растителност затрудняват оттичането на водата и увеличават риска от локални наводнения при интензивни валежи. Притесненията на работещите на Зеленчуковата борса са, че ако не бъде почистено своевременно, новите дъждове могат отново да запушат шахтите и да предизвикат сериозни проблеми.