Министърът на културата Евтим Милошев ще връчи традиционните отличия „Златен век“ на Министерството на културата по повод Деня на народните будители – 1 ноември.

Церемонията ще се състои днес от 13:00 ч. в Балната зала на Националната галерия – Двореца в София, съобщиха от министерството.

Тази година отличията ще бъдат присъдени на 50 творци, артисти, читалищни и научни дейци, представители на литературните среди и културни организации от различни области на изкуствата. Наградите са за приноса на отличените към развитието на българската култура и духовност.

През май министърът на културата Евтим Милошев връчи традиционните награди „Златен век“ на Министерството на културата на почти 40 изявени творци и дейци на културата за техния принос към развитието на българската култура и духовност.