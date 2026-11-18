Състоянието на моряците от танкера GAS HUSKY е добро, те имат повърхностни наранявания, заяви пред БТВ областният управител на Варна Марио Смърков.

Вчера в изключителната икономическа зона на България бе извършена седма атака за малко повече от месец и втора в рамките на 24 часа срещу търговски кораб.

Танкерът GAS HUSKY, плаващ под флага на Либерия, бе поразен вчера в района, където само ден по-рано се случи нападението срещу БЕТУЛ 8.

И при двете атаки всички моряци – 31 души, бяха спасени и транспортирани във Варна. Двама моряци са откарани в болница.

„Техните наранявания са повърхности и състоянието им е добро“, каза областният управител Марио Смърков.

По думите му моряците са дали много противоречиви показания за случилото се.

„За броя на ударите няма съмнение, че са били четири, но по отношение на това какви са били дроновете няма потвърждение от моряците“, каза Смърков.

По последни данни корабите все още не са потънали. Замърсяване в района не е установено към момента, посочи той.

„Съобразно вида на товара не би трябвало да има замърсяване“, каза областният управител на Варна.

Ситуацията се следи от компетентните институции.