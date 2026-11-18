Проекторамката за идната година показва известна консолидация. Според прогнозата на ЕК, ако тази е рамката, следващата - 2028 г. отново ще се разшири дефицита. Към момента Бюджет 2027 не е достатъчно убедителен. ЕК може да ни наложи глоба, ако Комисията не е доволна от нашия бюджет, може да станем първата глобена държава по новите правила (на еврозоната). Това заяви пред БНТ икономистът Петър Ганев от ИПИ.

Според Румен Гечев проектобюджетът за 2027 г. е нерешителен. "ЕК е цинична. Те са затънали в дългове - Франция, Германия, Италия, Испания - четирите водещи страни на еврозоната от пет години трябваше отдавна да са изключени от еврозоната, защото са затънали в дългове и дефицити. Да размахват пръст, след като те са потънали и огън ги гори? България с 30% дълг да дава обяснение на страни, чиито дълг е над 100%? - това е наглост. Какво ще накажат, никого не са наказали досега", обясни Гечев.

Той обясни, че не бива да се подценяват съветите на Еврокомисията, но тя досега не е глобила никого. По думите му Франция е голям воденичен камък, който ни влачи към дъното.