Президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе среща с лидерите на Япония, Индия и Австралия в рамките на четиристранния формат КУАД. Разговорите се състояха в Манила, след пристигането на американския държавен глава във Филипините, съобщава Ройтерс.

Това е първата среща на върха на КУАД от септември 2024 г. насам и първата, откакто Тръмп се върна в Белия дом през януари 2025 г., отбелязва японската агенция „Киодо“.

В разговорите участват японският премиер Санае Такаичи, австралийският министър-председател Антъни Албанезе и индийският премиер Нарендра Моди.

Според представители на японското правителство основните теми са морската и икономическата сигурност. Очаква се четиримата лидери да потвърдят общия си ангажимент към свободен и отворен Индийско-тихоокеански регион.

След срещата се предвижда публикуването на съвместен документ, в който ще бъдат обобщени резултатите от разговорите.

Какво представлява форматът КУАД и каква е ролята му в Индо-Тихоокеанския регион?

КУАД (QUAD), известен още като Четиристранен диалог по въпросите на сигурността (Quadrilateral Security Dialogue), е неформално стратегическо партньорство между САЩ, Япония, Индия и Австралия. Основната му цел е укрепване на сигурността, стабилността и икономическото сътрудничество в Индо-Тихоокеанския регион. Четирите държави подкрепят идеята за свободен и отворен регион, в който международното право, свободното корабоплаване и териториалният суверенитет се спазват.

Как възниква КУАД?

Началото на партньорството е поставено през 2004 г., когато четирите държави обединяват усилията си за оказване на хуманитарна помощ след опустошителното земетресение и цунами в Индийския океан. През 2007 г. е проведена първата официална среща на представители на четирите страни във Филипините. Форматът обаче губи инерция през следващите години, а през 2017 г. е възстановен с активното участие на Доналд Тръмп, японския премиер Шиндзо Абе, индийския премиер Нарендра Моди и австралийския министър-председател Малкълм Търнбул.

През 2021 г. сътрудничеството е издигнато на равнище държавни и правителствени ръководители, като започват редовни срещи на върха.