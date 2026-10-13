Откриха тялото на украински гражданин на плажа в Слънчев бряг

Тялото на 37-годишен украинец е открито вчера следобед на плажа в Слънчев бряг, пред хотел в курортния комплекс.

Сигналът за удавения мъж е подаден в полицията в Несебър около 15:20 ч., съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Мъжът е бил с временна закрила и е живеел в Свети Влас.

Тялото му е откарано в УМБАЛ - Бургас, където ще бъде извършена аутопсия.

Образувано е досъдебно производство.