Откриха тялото на украински гражданин на плажа в Слънчев бряг
37-годишният мъж е живеел в Свети Влас, а тялото му е откарано в Бургас за аутопсия
Тялото на 37-годишен украинец е открито вчера следобед на плажа в Слънчев бряг, пред хотел в курортния комплекс.
Сигналът за удавения мъж е подаден в полицията в Несебър около 15:20 ч., съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.
Мъжът е бил с временна закрила и е живеел в Свети Влас.
Тялото му е откарано в УМБАЛ - Бургас, където ще бъде извършена аутопсия.
Образувано е досъдебно производство.