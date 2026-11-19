Министърът на иновациите и дигиталната информация Иван Василев представи втората версия на платформата СИГМА, която проследява връзките между фирми, спечелили обществени поръчки, техни подизпълнители и лица, заемали публични длъжности.

Платформата използва публични данни от Търговския регистър и Сметната палата. Чрез нея гражданите могат да проверят коя фирма е печелила поръчки, колко пъти, за какви суми и кои лица са свързани с нея.

„Всяка една информация е проследима. Прозрачността няма политическа партия“, заяви Василев.

По думите му системата позволява да бъдат проследени и над 500 лица, свързани с обществени поръчки. Сред тях има общински съветници и техни роднини.

Министърът заяви, че данните ще бъдат предоставяни и на прокуратурата, като призова институцията да предприема действия при установени съмнителни зависимости.

Платформата ще бъде надградена през 2027 г., като се предвижда внедряване и на изкуствен интелект.

Правителството подготвя и промени в Закона за обществените поръчки с цел засилване на контрола върху възлагането им.