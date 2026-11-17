Българският футбол има малък лъч светлина на фона на катастрофалните резултати на националния отбор. Защитникът на Септември София Кубрат Йонашчъ е определен за втория най-добър краен бранител в света до 21 години според класация на Международния център за спортни изследвания (CIES).

Първа лига e на дъното по налагане на млади футболисти

В класацията са сравнявани показателите на играчи от 65 първенства. Младежкият национал Йонашчъ индекс от 1,51. Пред него е само левият бек на Сантандер Хорхе Салинас, който е с показател 1,64.

Изследването е изготвено съвместно с компанията за футболни данни Impect и оценява представянето на играчите спрямо техните съотборници. В анализа са включени различни компоненти - единоборства във въздуха и по земя, изграждане на атаките, организация на играта, създаване на голови положения и завършващ удар. Условието за участие е футболистите да имат поне 450 игрови минути от началото на сезона.

Йонашчъ се представя особено силно и в отделните показатели. Десният бек на Септември е втори в света по изграждане на атаката с индекс 1,32. Пред него е единствено Раф Вулерс от нидерландския Венло с 1,35. Българинът заема и третата позиция по показателя защита по земя с индекс 1,66.

Младият защитник е сред интересните имена в състава на Септември, като може да действа не само като десен бек, но и в центъра на отбраната или като дефанзивен полузащитник. Той дебютира в Първа лига още през март 2023 година, когато е едва на 17 години.

През настоящия сезон Йонашчъ вече е записал 14 мача във всички турнири за столичния тим, в които е натрупал 1146 игрови минути. Има и шест срещи за младежкия национален отбор на България, след като преминава през различните юношески формации на страната.