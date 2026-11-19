Внезапно почина бившият американски посланик в България Ерик Рубин.

Това съобщават от Американската асоциация на дипломатическата служба (AFSA).

"С дълбока скръб съобщаваме за неочакваната кончина на бившия президент на AFSA Ерик Рубин, настъпила на 17 ноември 2026 г. Изказваме най-искрените си съболезнования на съпругата на Ерик – Никол, на дъщерите му Лиана и Рейчъл, на цялото му семейство, близките и приятелите му, както и на многобройните му колеги, чийто живот е бил обогатен от неговата доброта, мъдрост и непоколебима целеустременост. Надяваме се, че те ще намерят утеха в мисълта, че наследството на Ерик – изразено в служба на обществото, почтеност и активна защита на каузи – ще продължи да живее", се казва в скръбната вест.

Рубин беше посланик на САЩ у нас от 2016 до 2019 г. Номиниран е от президента Барак Обама през 2015 г. и встъпва в длъжност след Марси Рийс. В края на мандата си през юни 2019 г. получава орден „Стара планина”.

Бил е заместник-ръководител на мисията на САЩ в Москва (2008–2011) и заместник-помощник държавен секретар в Бюрото по европейски и евразийски въпроси (2011–2015).