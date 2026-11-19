Столичният общински съвет (СОС) предстои да обсъди избора на нови членове в ръководствата на редица общински дружества, включително "Метрополитен", "Столичен автотранспорт", "Столичен електротранспорт" и "Топлофикация София". Предложенията са включени в дневния ред на предстоящото заседание на общинските съветници.

Докладите предвиждат промени в управителните и надзорните органи на дружества, които отговарят за ключови обществени услуги в столицата.

Сред тях са още "Център за градска мобилност", "Софийски имоти", "Софинвест", "Софекострой", "Спортна София-2000", "Егида-София" и общинските пазари. Предвижда се и избор на управител на "Географска информационна система-София".

Една от основните теми на заседанието ще бъде бъдещето на "Топлофикация София". Общинските съветници трябва да решат дали да дадат съгласие на кмета Васил Терзиев да започне преговори с Групата на Световната банка.

Целта е да бъде стартирана подготвителна процедура за евентуално участие на частния сектор в управлението на столичното топлофикационно дружество. Самото предложение не представлява окончателно решение за отдаването му на концесия.

Отделно СОС ще разгледа извършването на външен технически одит на инфраструктурата и състоянието на топлопреносната мрежа. Предвижда се и създаване на работна група, която да изготви конкретни условия за евентуално концесиониране на топлофикационната инфраструктура.

Кметът Васил Терзиев предлага и поемането на дългосрочен общински дълг до 183,5 млн. евро. Средствата са предназначени за закупуването на 200 автобуса, 75 тролейбуса, 50 електробуса и 20 трамвая, както и за изграждане и ремонт на ключови столични булеварди и улици.

В дневния ред отново влиза и предложението София да кандидатства за реализирането на тригодишната международна програма "Sofia World Skate Capital" за периода 2027–2029 г.

Проектът вече веднъж беше отхвърлен от общинските съветници. Той предвижда провеждането на олимпийски квалификации за Игрите в Лос Анджелис през 2028 г., състезания от Световната купа по скейтборд и съпътстващи международни инициативи.

Предстои общинският съвет да обсъди предложенията и да гласува дали да бъдат реализирани.