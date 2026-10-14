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Тревога в Русия заради нефтен разлив в Черно море

Тревога в Русия заради нефтен разлив в Черно море
АП/БТА

Губернаторът Вениамин Кондратиев издаде заповед, с която предупреди за потенциална извънредна ситуация

Властите в южния руски Краснодарски край повишиха нивото на тревога в Геленджик и Новоросийск поради нефтен разлив, след като мазут беше изхвърлен на брега, а сателитни снимки показаха разпространение на замърсяването по Черноморското крайбрежие. Информацията предава The Moscow Times.

Губернаторът Вениамин Кондратиев издаде заповед, с която предупреди за потенциална извънредна ситуация в двата града. Той приписа разлива на „инциденти“, включващи кораби, които бяха атакувани от украински военноморски дронове на 6 октомври.

Заповедта призовава за засилен екологичен мониторинг и наблюдение на потенциални промишлени опасности. Тя също така препоръчва на регионалния клон на руската Морска спасителна служба да предприеме мерки, за да предотврати достигането на петрола до бреговата линия.

Мазут вече е открит по протежение на около 500 метра от крайбрежието близо до Новоросийск, съобщи главният спасителен служител на града Алексей Одеров. Местните жители също съобщават за замърсяване на брега. Олга Котляр, ръководител на селския район Абрау-Дюрсо, призова доброволци да помогнат на общинските служители за почистването на един от плажовете.

Проектът за сателитен мониторинг „Прозрачен свят“ (Transparent World) по-рано съобщи, че изображение, заснето през нощта на 10 октомври, показва голямо нефтено петно между Архипо-Осиповка и Новоросийск. През следващите два дни петното се е разпаднало на по-малки отломки и се е разпространило чак до Анапа, посочват от проекта. Идентифицирани са и следи от петрол близо до Новоросийския залив и офшорните съоръжения за товарене на Каспийския тръбопроводен консорциум.

„Прозрачен свят“ свързва замърсяването с атаката с военноморски дронове на 6 октомври срещу танкера Aframax Rio край Сочи, извършена най-вероятно от Украйна. Плавателният съд може да превозва до 100 000 метрични тона петрол, въпреки че неговият товар по време на нападението не е независимо потвърден. Телеграм каналът Mash, цитирайки неназовани източници, съобщи, че танкерът е бил напълно зареден.

Атаката предизвика голям пожар, който покри Сочи с черен дим. Огънят беше потушен на следващия ден. Властите затвориха плажовете в Сочи и съседната федерална територия Сириус след нападението, но ги отвориха отново на 8 октомври с мотив, че тестовете не са открили замърсяване с петрол в местните води. Руската служба за защита на потребителите „Роспотребнадзор“ заяви, че пробите от морска вода от всички райони на Сочи отговарят на санитарните стандарти.

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