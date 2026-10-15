Къде се пътува трудно на 15 октомври: стеснения по „Струма“ и двупосочно движение по „Хемус“

Движението по АМ „Струма“ към София е ограничено в една лента при 160-и и 166-и км заради ремонт на фуги. По АМ „Хемус“ трафикът остава двупосочен в едното платно при тунел „Топли дол“, край Шумен и между Игнатиево и пътен възел „Летище“.

На 15 и 16 октомври по републиканските пътища ще се придвижват личен състав и техника на Сухопътните войски за планирана полева подготовка.

Автомагистрала „Хемус“

Тръбата на тунел „Топли дол“ към София е затворена за ремонт между 39-и и 43-и км. Движението е двупосочно в тръбата към Варна.

Между 350-и и 363-и км край Шумен платното към София е затворено, а автомобилите преминават двупосочно в платното към Варна. Организацията е обявена до 17:00 часа на 16 октомври.

Между надлеза при Игнатиево и пътен възел „Летище“, от 419-и до 422-и км, движението също е двупосочно в платното към Варна.

Между 1-и и 9-и км към Варна скоростта е ограничена до 90 км/ч, като автомобилите над 12 тона се движат в аварийната лента. Между 23-и и 30-и км ограничението е 100 км/ч. При 34-и км към София продължава обследването на анкерна стена, а между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ не се допускат автомобили над 12,5 тона.

Автомагистрала „Струма“

При 160-и и 166-и км към София движението е в изпреварващата лента заради ремонт на компрометирани фуги. Днес е последният обявен ден на тази организация.

Между 10-и и 12-и км към София е ограничена аварийната лента заради почистване на откоси. Между 16-и и 18-и км от 10:00 до 16:00 часа е затворена външната активна лента.

При пътен възел „Даскалово“ от 16:00 до 20:30 часа действа временна организация за трафика към Перник и Кюстендил.

Автомагистралите „Тракия“ и „Марица“

По АМ „Тракия“ между 34-и и 39-и км към Бургас се полага маркировка, като скоростта е ограничена до 100 км/ч. При Мухово се работи в аварийната лента.

Ограничение до 100 км/ч има между 56-и и 61-и км към София, между 208-и и 229-и км към София и между 218-и и 229-и км към Бургас. В участъка от 342-и до 348-и км към Бургас максималната скорост е 80 км/ч.

По АМ „Марица“ между 109-и и 111-и км към „Капитан Андреево“ движението е в една лента заради ремонт на фуги, а скоростта е ограничена до 50 км/ч. При 67-и км към София ограничението е 70 км/ч.

По АМ „Черно море“ и АМ „Европа“ няма въведени ограничения.

Основни пътища и затворени участъци

По път I-1 между Враца и Мездра се преминава в една лента заради ремонт. По стария път гара Яна – Ботевград движението е поетапно в една лента, а участъкът между 210-и и 213-и км остава затворен заради аварийното състояние на анкерна стена. Обходът е по АМ „Хемус“.

В работните дни по пътя през Владая от 06:00 до 10:30 часа са осигурени две ленти към София. В района на Драгичево същата организация действа от 06:00 до 10:00 часа.

По път I-5 между Полски Тръмбеш и Поликраище се преминава двупосочно с прехвърляне между лентите. Между Хасково и Кърджали се работи поетапно в една лента, а в Кърджали продължава основният ремонт по направлението към Маказа. След надлез „Кирково“ не се допускат автомобили над 3,5 тона.

По път I-6 между Карнобат и Айтос трафикът е поетапно в една лента с ограничение до 50 км/ч. По път I-7 между Силистра и Шумен също се преминава поетапно в една лента.

По път I-8 между Свиленград и „Капитан Андреево“ е забранено движението на автомобили над 12 тона. Обходът е през път II-89, пътен възел „Пъстрогор“ и АМ „Марица“.

Път III-9009 между Ново Паничарево и Ясна поляна е затворен за всички автомобили. Обходът е през пътен възел „Крайморие“, Приморско и път III-992.

Пътят Трявна – Царева ливада остава затворен заради ремонт на железопътен прелез. По пътя Габрово – Узана движението се спира от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

Път III-2904 между Кардам, Захари Стояново и Дуранкулак е затворен за основен ремонт. Затворен е и пътят през Райковски ливади между Пампорово и Смолян заради свлачище.

Проходи

„Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“ са затворени за всички автомобили.

„Котленски“, „Печинско“, „Превала“, „Предел“, „Приморски“, „Републиката“, „Ришки“, „Рожен“ и „Троянски“ са отворени.

През „Айтоски“ не се допускат автомобили над 12 тона, а през „Вратник“ и „Твърдишки“ – над 10 тона. За „Петрохан“ важи забрана за автомобили над 12 тона, с дължина над 12 метра и за превозни средства с ремаркета. През „Шипка“ остава ограничението за определени категории тежкотоварни автомобили.

Гранични пунктове

Към 06:00 часа трафикът на изход за товарни автомобили през „Капитан Андреево“ и „Лесово“ е силно интензивен.

По границите с Румъния, Гърция, Сърбия и Северна Македония движението е нормално. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона.

Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на Дунав.

Времето

Сутринта е студена, с минимални температури между 2 и 7 градуса и около 3 градуса в София. През деня ще бъде предимно слънчево, но от северозапад облачността ще се увеличава. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, в София – около 14.

Вечерта от север ще започнат нови валежи. В планините следобед около Стара планина е възможен краткотраен дъжд, като по високите части ще духа силен северозападен вятър.

По Черноморието е обявен жълт код за вълнение. Морето ще бъде 3–4 бала, а северният вятър временно ще бъде силен.