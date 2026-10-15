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Депутатите гласуват Застрахователния кодекс на второ четене

Депутатите гласуват Застрахователния кодекс на второ четене
Снимка: БТА

Гаранционният фонд ще може да извършва плащания вместо Националното бюро в конкретни случаи

Парламентът ще гласува промени в Кодекса за застраховането на второ четене, внесени от „Прогресивна България“, предвижда програмата на Народното събрание.

На 23 септември бяха приети на първо четене измененията, с които се предлага Комисията за финансов надзор да може и по собствена инициатива да взема решения за покриване на недостиг на средства във фондовете, управлявани от Гаранционния фонд, а не само по предложение на Управителния съвет на фонда. Според вносителите промените ще позволят по-бърза реакция при необходимост от допълнително финансиране.

Със законопроекта се създава и възможност Гаранционният фонд чрез Обезпечителния фонд да извършва плащания вместо Националното бюро на българските автомобилни застрахователи по задължения, свързани със застраховател с отнет лиценз. Това включва обезщетения, лихви, разноски по уреждането на застрахователни претенции и такси за обработката им. Целта е Бюрото да не осигурява предварително средствата и впоследствие да иска възстановяването им.

Депутатите ще обсъдят и решение за приемане на актуализиран Проект за инвестиционен разход „Придобиване на зенитно-ракетни комплекси”. Проектът е внесен от Министерския съвет и е свързан с инвестиционен разход за придобиване на пет нови зенитно-ракетни комплекса.

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