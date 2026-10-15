32 пожара са потушени в страната за денонощие

През изминалото денонощие противопожарните звена в страната са реагирали на 85 сигнала за произшествия и са потушени 32 пожара.

При пожарите е загинал един човек, съобщава на сайта си Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР.

От възникналите пожари 19 са с преки материални щети - 13 в жилищни сгради, един във временна постройка, три в транспортни средства и два други. Без нанесени материални щети са възникнали 13 пожара - осем в отпадъци, два в готварски уреди и комини и три други.

Извършени са 48 спасителни дейности и помощни операции - четири при катастрофи в транспортни средства, 44 за оказване на техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР, отстраняване на опасни предмети, оказване съдействие на граждани, отводняване). Към противопожарните служби са подадени пет лъжливи повиквания, допълват от дирекцията.

Снощи около 22:00 часа пожар избухна в апартамент в жилищен блок в столичния кв. „Гео Милев" на ул. „Николай Коперник" в близост до 93-то училище „Александър Теодоров - Балан" в София.