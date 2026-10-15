Интензивен е трафикът на граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“ за камиони

Трафикът е силно интензивен на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево“ и на ГКПП „Лесово“ на границата с Турция на изход за товарни автомобили, съобщават на сайта на Главна дирекция „Гранична полиция“ на МВР.

На всички гранични пунктове с Република Северна Македония и Сърбия се преминава нормално.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Поради ниското ниво на река Дунав фериботните връзки, обслужващи граничните преходи „Оряхово -Бекет“ и „Свищов - Зимнич“ временно не работят.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През преходите „Рудозем“, „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили, напомнят от „Гранична полиция“.