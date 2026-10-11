Интензивен трафик за камиони на "Капитан Андреево", останалите граници са спокойни

Интензивен е трафикът за товарни автомобили на ГКПП "Капитан Андреево" на изход от България към Турция. Това показват данните на Главна дирекция "Гранична полиция" към 6:00 часа.

На границата с Румъния движението е нормално на всички гранични преходи.

От "Гранична полиция" напомнят, че фериботните връзки Оряхово - Бекет и Свищов - Зимнич временно не работят от юли заради ниското ниво на река Дунав.

Нормално е преминаването и през граничните пунктове с Гърция. През "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" могат да преминават леки автомобили и микробуси с тегло до 3,5 тона.

През "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" се пропускат леки автомобили, автобуси и товарни превозни средства.

На границите със Северна Македония и Сърбия трафикът също е нормален през всички гранични контролно-пропускателни пунктове.