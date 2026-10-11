Фалшива новина обяви Деси Банова-Плевнелиева за мъртва

Десислава Банова-Плевнелиева стана жертва на фалшива новина, след като в интернет се появи видео, което невярно я обявява за починала. Телевизионната водеща разказа за преживяното по NOVA, като призна, че публикацията е шокирала нея и семейството ѝ.

"Слава на Бога, че съм жива и здрава. И това доживях - да прочета за последните ми мигове, за това, че съм си отишла от този свят“, сподели Банова-Плевнелиева.

Тя обясни, че лично е попаднала на видеото, което продължава близо 15 минути и представя история за живота ѝ, завършваща с невярното твърдение за нейната смърт.

По думите ѝ най-притеснителното е, че подобна информация би могла да достигне първо до някого от близките ѝ и да предизвика сериозен стрес.

"Ако първа го беше видяла майка ми, представяте ли си какъв ужас щеше да преживее“, коментира водещата.

Тя изрази тревога и за децата си, които също използват интернет и биха могли да попаднат на подобно съдържание. Банова-Плевнелиева посочи, че осемгодишният ѝ син вече борави с електронни устройства, а дъщеря ѝ също е активна онлайн.

Водещата призова хората да бъдат внимателни към информацията, която срещат в социалните мрежи и интернет, и да не приемат всяка публикация за достоверна.

Случаят поставя отново въпроса за разпространението на фалшиви новини и последствията, които те могат да имат не само за публичните личности, но и за техните семейства.