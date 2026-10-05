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Румънка е обвинена за пренасяне на 1 кг златни накити през ГКПП „Капитан Андреево"

Румънка е обвинена за пренасяне на 1 кг златни накити през ГКПП „Капитан Андреево"

Жената е пътувала в автобус

Повдигнаха обвинения срещу 44-годишна румънска гражданка за недекларирано пренасяне през границата на страната на златни изделия за търговски цели в големи размери, съобщиха от Окръжната прокуратура в Хасково.

От пресцентъра на Агенция "Митници" в Свиленград уточниха, че жената е задържана за контрабандата на 2 октомври на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево“, като пасажерка на автобус с турска регистрация, пътуващ от Турция през България за Румъния. 

В него имало 23 пътници. Превозното средство било селектирано за щателна митническа проверка, предава БТА.

При проверката митническите служители забелязали неестествено издуване на елека на пътничката пътничките. При извършения личен преглед под подплатата му били открити 20 полиетиленови пакета с пръстени, медальони, синджири, обеци и гривни изделия от жълт метал. Според експертизата те са от злато. Общото им тегло 912,45 грама, стойността - 100 369 евро.

По случая се извършват действия по разследването. Спрямо обвиняемата е определена мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 5000 евро и е наложена забрана да напуска страната.

 

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