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Лъчезар Борисов: Бензинът и дизелът могат да поевтинеят с 20 цента, ако се намали ДДС

Лъчезар Борисов: Бензинът и дизелът могат да поевтинеят с 20 цента, ако се намали ДДС
БТА

Бившият икономически министър предупреди, че поскъпващите петролни доставки и напрежението в Черно море могат да доведат до нов ръст на цените на горивата

Намаляването на ДДС върху бензина и дизела може да доведе до поевтиняване на горивата с до 20 евроцента на литър. Това заяви бившият министър на икономиката Лъчезар Борисов пред NOVA NEWS.

Според него подобна мярка би имала осезаем ефект върху цените, но трябва да бъде внимателно съобразена с възможностите на държавния бюджет.

"Въпросът е как бюджетът би си го позволил и какво друго би трябвало държавата да направи, за да приложи мярката", посочи Борисов.

Бившият министър предупреди, че напрежението в Черно море и рисковете за корабоплаването могат да доведат до допълнително поскъпване на петролните доставки. По думите му застраховката на един кораб е нараснала от 200 хиляди на 2,5 милиона долара.

"Това, пресметнато на тон за суровия петрол, са 17 долара повишаване на неговата себестойност", обясни той.

Според изчисленията му допълнителните разходи биха могли да увеличат себестойността на бензина и дизела с около 1 до 1,5 цента. Борисов предупреди, че изборът на по-дълги и безопасни маршрути също може да оскъпи доставките.

Той коментира и опасенията за недостиг на дизел през първата половина на 2027 година, като се позова на прогноза на Международната агенция по енергетика.

По думите му поскъпването на горивата може да има продължителен ефект върху инфлацията, тъй като се отразява на транспорта, производството и доставките на стоки.

"Така че може би трябва да мислим за антиинфлационни мерки, които са преки, а не адаптивни", заключи Лъчезар Борисов.

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