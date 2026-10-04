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Трикратен олимпийски шампион обяви, че има рак

Трикратен олимпийски шампион обяви, че има рак

Ийво Нисканен e претърпял операция и сега ситуацията е под контрол

Финландската ски легенда Ийво Нисканен разкри, че е бил диагностициран с рак на кожата. Добрата новина е, че заболяването е открито в ранен стадий. Трикратният олимпийски шампион е чул страшната диагноза след рутинен преглед през май. Дерматологът е препоръчал премахването на бенка на стъпалото му, а последвалите изследвания са показали акрален меланом.

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Нисканен е претърпял втора операция, при която туморът е отстранен с необходимите граници здрава тъкан. В момента ситуацията е под контрол, но скиорът не пожела да разкрива повече подробности за здравословното си състояние.

„Чакането на резултатите със сигурност беше стресиращо. Благодарен съм, че прегледът беше завършен навреме, получих отлични грижи и лечение и мога да продължа нормалния си живот“, споделя Нисканен пред финландската обществена телевизия Yle.

Нисканен е една от големите фигури в съвременното ски бягане. Той печели първото си олимпийско злато през 2014 г. в отборния спринт в класическия стил. Четири години по-късно триумфира на 50 км, а на Игрите в Пекин през 2022 г. става олимпийски шампион и на 15 км класически стил.

Финландецът има още сребро и бронз от Пекин, световна титла, сребърен и два бронзови медала от световни първенства, както и множество победи и подиуми за Световната купа.

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