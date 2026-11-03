Асен Василев заплаши с протести: Вземат по 433 евро от джоба на всеки българин

„Продължаваме промяната“ (ПП) е готова да организира протести, ако кабинеът внесе предложение за пренасочване на половината от вноската за втория пенсионен стълб към Националния осигурителен институт (НОИ). Това стана ясно от думите на лидера на формацията Асен Василев, който говори в кулоарите на парламента преди началото на заседанието на бюджетната комисия.

„Ако това, което излезе в медиите, е вярно – че 2,5% ще се вземат от пенсионните вноски, за да отидат в НОИ, е 433 евро. Всеки от нас догодина, вместо да получи по индивидуалните си партиди 433 евро, които могат да бъдат наследявани, записани са лично срещу неговото име на базата на заплатата, върху която се осигурява, ще му ги вземе Гълъб Донев, ще ги сложи в общия кюп и срещу това, даже да няма допълнително увеличение на пенсиите, само ще приложи швейцарското правило“, разкритикува плановете Василев, цитиран по БТА.

Според неговата калкулация по този начин изпълнителната власт реално ще отнеме по 433 евро от всеки работещ българин. „Това е доста по-нагло от това, което се опитаха да направят предишната година в кабинета „Желязков“, допълни той. Председателят на ПП допълни, че „ако наистина решат да направят глупостта да бръкнат с по 433 евро в джоба на всеки български гражданин, ще призовем за протести“.

Бившият вицепремиер обърна внимание и на друга сериозна икономическа тема – рязкото поскъпване на синьото гориво, гласувано от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), според което цената на природния газ за ноември скача с 33%.

„Започнаха драматично да бъркат в джоба на всички български граждани и на всички български фирми. Не само това – тази по-висока цена на газа ще се отрази на абсолютно всички цени, които ще плащаме отсега до догодина, поне до лятото. Най-вероятно ще се отрази на цената на парното, освен ако не искат да фалират „Булгаргаз“ или да фалират „Топлофикация“, защото няма как цената на суровината да ти е с 30% нагоре, а ти да запазиш крайната цена същата“, предупреди Асен Василев.