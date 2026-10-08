Иван Демерджиев: Над 161 млн. лв. през 2022 г. са анексите по договорите за мантинели

Компаниите, свързани с доставките и монтаж на мантинели, са свързани с дружеството "Спектрум ЕЪР ЕАД", която е финансирала полетите на самолета, с който Делян Пеевски е летял в последните три години. Това стана ясно по време на изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев в парламента.

"През първата половина на 2022 г. АПИ възлага поръчка, огромна част от тези шест позиции, са възложени на 5 април 2022 г. на четири дружества. Стойността на договорите с анексите става 414 млн. лева - над 161 млн. лева нараства чрез анекси първоначалната сума. Четири са юридическите лица, които печелят договорите и са си парцелирали страната. Има роднински връзки - еднакви имейли, роднински връзки, еднакви офиси и др.", заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред депутатите в парламента. Процедурите са приключили през септември до 5 октомври 2022 г.

Това не са четири независими стопански обекти, а са стопански обекти, парцелирани на този пазар. Данните ще бъдат предоставени на Прокуратурата, каза вътрешният министър. "Проверяваме тези връзки и качеството на мантинелите, които те са монтирали", заяви Демерджиев.

По думите на Николай Нанков от ГЕРБ служебният министър Иван Шишков е могъл да прекрати договорите за мантинелите. "Доставчик на мантинелите е турска фирма, която работи с руска стомана. Да не би това да е част от "прогресивното шушу-мушу" за "Боташ", запита Нанков. Наясно ли сте с обстоятелствата и ще работите ли за тях", запите депутатът от ГЕРБ и бивш регионален министър.

Никой да няма съмнение, че си позволява да повтаря порочни практики от миналото, ще срещне същата решителност, заяви в отговор Демерджиев. В отговор към Нанков той каза, че тези договори за мантинели трябва да са му добре познати, защото се появяват още 2016-18 г.

По думите на Демерджиев същите четири доставчици на мантинели са спечелили и през 2025 г. нови договори, които са прекратени. "През 2025 г. този план беше осуетен", заяви вътрешният министър.

За проверката на "Автомагистрали", Демерджиев каза, че има одит. "За мен е странно, че никой не е проверил какви са тези мантинели 10 години назад", допълни Демерджиев.