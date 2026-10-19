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57-годишна жена загина при трудова злополука в "Мини Бобов дол"

57-годишна жена загина при трудова злополука в "Мини Бобов дол"
БТА

Работничката е починала на място след удар в бетонен парапет, прокуратурата започна разследване

57-годишна жена загина при трудова злополука в обогатителен цех на "Мини Бобов дол". Инцидентът е станал вчера, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил, цитирани от БТА.

По първоначална информация работничката е извършвала дейности на гумена транспортна лента, когато е ударила главата си в бетонен парапет. Вследствие на тежкия удар жената е починала на място.

На местопроизшествието е изпратена дежурна полицейска група от Районното управление в Бобов дол, която е извършила оглед.

По случая е образувано досъдебно производство, а дежурен прокурор от Окръжната прокуратура в Кюстендил е уведомен.

Предстои разследването да изясни точните обстоятелства около инцидента.

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