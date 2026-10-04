Журналистът Райна Асенова пред Таралеж: Сърбия се опитва да въвлече в своята орбита някои от съседните държави

Сърбия се опитва да въвлече в своята орбита някои от съседните държави. Това заяви пред Таралеж журналистът и експерт по бивша Югославия Райна Асенова в отговор на въпрос какво означава политическата промяна в Сърбия за отношенията с Косово и за стабилността на Западните Балкани.

"Косово не е сред водещите теми на предизборната кампания в Сърбия. Позициите са следните - в обръщението, когато подаде оставка като президент Александър Вучич каза следното, че който и да дойде на власт след парламентарните избори, трябва да пази мира и стабилността, да защитава националните интереси и преди всичко сръбския народ в Косово", посочи Асенова.

"Позицията на студентите в Сърбия беше отразена в един меморандум, приет тази пролет. Там пише, че Косово е неразделна част от Сърбия и се посочва, че това не е само териториален въпрос, а това е част сръбската национална, културна и етническа идентичност. На големите митинги на студентите през пролетта се събраха много хора, прозвучаха и националистически речи. Студентите също като управляващите са на мнение, че независимата вече държава Косово отново трябва да се върне под контрола на Белград. Но като цяло протестите им бяха съсредоточени върху вътрешните проблеми, а не за Косово и всякакъв тип международни въпроси, включително за европейската интеграция."

"Има риск политическата нестабилност в Сърбия да се отрази и на съседните държави, тъй като Сърбия заема централна позиция на Западните Балкани заради своя размер, население и т.н.", изтъкна Асенова, която е била ръководител на Отдел Балкани в БТА в периода 2010-2024 г.

По думите й нестабилността крие опасност за страни като Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора, както и Северна Македония.

"Това, което засяга България, е обвинението, че България и Хърватия спъват процеса на европейска интеграция на Сърбия, което няма нищо общо с истината, тъй като всяка страна, която иска да се присъедини към ЕС, трябва да измине необходимия за това път, а именно трябва да изпълни определени критерии, да извърши реформи. Нещо, което в Сърбия го няма, а вместо това има репресии срещу протестиращите студенти", посочи журналистът.

"Така че за неотварянето на преговорни клъстери от ЕК причината не е Хърватия и България, които гласуваха, че не бива да се отварят определени клъстери. Причините са в самата Сърбия, която не е изпълнила критериите", посочи тя.

"Сърбия се опитва да въвлече в своята орбита съседни държави като Северна Македония, Черна гора, Босна и Херцеговина. Белград се опитва да разшири влиянието си там, включително чрез проекта "Сръбски свят". По този начин, привличайки го в "Сръбски свят", ги отдалечава от европейската интеграция. Особено опасна е ситуацията в Босна и Херцеговина, където "Сръбски свят" е операция за дезинтеграция и разрушаване на държавата".

По думите й освен залитането на Сърбия по Китай и Русия, трябва да се добави купуването на големи количества оръжия от двете страни.

"Сърбия купи балистични ракети с голям обсег и по този начин Сърбия, която се превърна в най-силно въоръжената страна от Западните Балканите, предизвиква проблем за регионалната сигурност", каза Асенова.

По отношение на избирателната активност в Сърбия тя посочи, че традиционно е около 45-50 процента, но сега е възможна доста по-висока активност с оглед на безпрецедентните протести.

Във връзка с помилванията (на 49 души), извършени от Вучич преди да подаде оставка като президент, журналистът каза, че част от новосадските протестиращи (от група „Стаф“) "не приеха помилването и казаха, че са свободни, защото са невинни, а не защото Вучич е решил така".