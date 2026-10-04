Новини
Търси
Подкаст
Мнение

Журналистът Райна Асенова пред Таралеж: Сърбия се опитва да въвлече в своята орбита някои от съседните държави

Журналистът Райна Асенова пред Таралеж: Сърбия се опитва да въвлече в своята орбита някои от съседните държави

Има риск политическата нестабилност в Сърбия да се отрази и на съседните държави, посочи Асенова

Сърбия се опитва да въвлече в своята орбита някои от съседните държави. Това заяви пред Таралеж журналистът и експерт по бивша Югославия Райна Асенова в отговор на въпрос какво означава политическата промяна в Сърбия за отношенията с Косово и за стабилността на Западните Балкани. 

"Косово не е сред водещите теми на предизборната кампания в Сърбия. Позициите са следните - в обръщението, когато подаде оставка като президент Александър Вучич каза следното, че който и да дойде на власт след парламентарните избори, трябва да пази мира и стабилността, да защитава националните интереси и преди всичко сръбския народ в Косово", посочи Асенова.

"Позицията на студентите в Сърбия беше отразена в един меморандум, приет тази пролет. Там пише, че Косово е неразделна част от Сърбия и се посочва, че това не е само териториален въпрос, а това е част сръбската национална, културна и етническа идентичност. На големите митинги на студентите през пролетта се събраха много хора, прозвучаха и националистически речи. Студентите също като управляващите са на мнение, че независимата вече държава Косово отново трябва да се върне под контрола на Белград. Но като цяло протестите им бяха съсредоточени върху вътрешните проблеми, а не за Косово и всякакъв тип международни въпроси, включително за европейската интеграция."

"Има риск политическата нестабилност в Сърбия да се отрази и на съседните държави, тъй като Сърбия заема централна позиция на Западните Балкани заради своя размер, население и т.н.", изтъкна Асенова, която е била ръководител на Отдел Балкани в БТА в периода 2010-2024 г.

По думите й нестабилността крие опасност за страни като Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора, както и Северна Македония

"Това, което засяга България, е обвинението, че България и Хърватия спъват процеса на европейска интеграция на Сърбия, което няма нищо общо с истината, тъй като всяка страна, която иска да се присъедини към ЕС, трябва да измине необходимия за това път, а именно трябва да изпълни определени критерии, да извърши реформи. Нещо, което в Сърбия го няма, а вместо това има репресии срещу протестиращите студенти", посочи журналистът.

"Така че за неотварянето на преговорни клъстери от ЕК причината не е Хърватия и България, които гласуваха, че не бива да се отварят определени клъстери. Причините са в самата Сърбия, която не е изпълнила критериите", посочи тя.

"Сърбия се опитва да въвлече в своята орбита съседни държави като Северна Македония, Черна гора, Босна и Херцеговина. Белград се опитва да разшири влиянието си там, включително чрез проекта "Сръбски свят". По този начин, привличайки го в "Сръбски свят", ги отдалечава от европейската интеграция. Особено опасна е ситуацията в Босна и Херцеговина, където "Сръбски свят" е операция за дезинтеграция и разрушаване на държавата".

По думите й освен залитането на Сърбия по Китай и Русия, трябва да се добави купуването на големи количества оръжия от двете страни.

"Сърбия купи балистични ракети с голям обсег и по този начин Сърбия, която се превърна в най-силно въоръжената страна от Западните Балканите, предизвиква проблем за регионалната сигурност", каза Асенова.

По отношение на избирателната активност в Сърбия тя посочи, че традиционно е около 45-50 процента, но сега е възможна доста по-висока активност с оглед на безпрецедентните протести.

Във връзка с помилванията (на 49 души), извършени от Вучич преди да подаде оставка като президент, журналистът каза, че част от новосадските протестиращи (от група „Стаф“) "не приеха помилването и казаха, че са свободни, защото са невинни, а не защото Вучич е решил така".

Още по темата

Журналистът Райна Асенова пред Таралеж: Вучич няма никакво намерение да се отказва от властта

Журналистът Райна Асенова пред Таралеж: Вучич няма никакво намерение да се отказва от властта

Путин подкрепя Вучич: Надявам се той да бъде министър-председател на Сърбия

Путин подкрепя Вучич: Надявам се той да бъде министър-председател на Сърбия

Александър Вучич подаде оставка като президент на Сърбия

Александър Вучич подаде оставка като президент на Сърбия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Мнение

Габриел Вълков пред ТАРАЛЕЖ: Румен Радев загуби левия си облик, партията му зави към център-дясното

Габриел Вълков пред ТАРАЛЕЖ: Румен Радев загуби левия си облик, партията му зави към център-дясното

Цветан Цветанов: Убийството на Илиян Филипов повдига въпроси за пропуски на държавата

Цветан Цветанов: Убийството на Илиян Филипов повдига въпроси за пропуски на държавата

Наталия Киселова: Причината за убийството на Илиян Филипов е по-скоро икономическа

Наталия Киселова: Причината за убийството на Илиян Филипов е по-скоро икономическа

Цветлин Йовчев: Убийството на Илиян Филипов може да размести пластовете на организираната престъпност

Цветлин Йовчев: Убийството на Илиян Филипов може да размести пластовете на организираната престъпност

Проф. Георги Николов: Самуил намери покой в родната си земя 1000 години след смъртта си

Проф. Георги Николов: Самуил намери покой в родната си земя 1000 години след смъртта си

Водещи

Везенков и Милър-Макинтайър поведоха Олимпиакос към победа

Везенков и Милър-Макинтайър поведоха Олимпиакос към победа

  • Преди 3 минути
Частично бедствено положение в Ивайловград заради пожар

Частично бедствено положение в Ивайловград заради пожар

Трети загинал моторист за деня затвори Айтоския проход

Трети загинал моторист за деня затвори Айтоския проход

Ясни са всички двойки за 1/16-финалите за Купата на България

Ясни са всички двойки за 1/16-финалите за Купата на България

  • Преди 32 минути
Зеленски обяви, че Русия дава технологии за реактивни дронове на Северна Корея

Зеленски обяви, че Русия дава технологии за реактивни дронове на Северна Корея

  • Преди 45 минути
Есенно слънце и до 26 градуса утре

Есенно слънце и до 26 градуса утре

  • Преди 1 час
Лудогорец разби Черно море, Ерик Маркус блесна с хеттрик

Лудогорец разби Черно море, Ерик Маркус блесна с хеттрик

  • Преди 1 час
Журналистът Райна Асенова пред Таралеж: Сърбия се опитва да въвлече в своята орбита някои от съседните държави

Журналистът Райна Асенова пред Таралеж: Сърбия се опитва да въвлече в своята орбита някои от съседните държави

Ваканция в пламъци: Германски огнеборци прекъснаха почивката си, за да гасят пожар в Италия

Ваканция в пламъци: Германски огнеборци прекъснаха почивката си, за да гасят пожар в Италия

  • Преди 1 час
Русия твърди, че е ударила ключов мост в Киев и кораби с оръжие в Одеса

Русия твърди, че е ударила ключов мост в Киев и кораби с оръжие в Одеса

  • Преди 1 час
Мая Манолова: 1 лев стана 1 евро, а доходите бяха само превалутирани

Мая Манолова: 1 лев стана 1 евро, а доходите бяха само превалутирани

  • Преди 2 часа
Надал отново на корта в звездно шоу с Анди Мъри

Надал отново на корта в звездно шоу с Анди Мъри

  • Преди 2 часа
Стефан Белчев за убийството в Пловдив: Чакаме да видим има ли поръчител

Стефан Белчев за убийството в Пловдив: Чакаме да видим има ли поръчител

  • Преди 2 часа
Журналист: Филипов и Мегеров са имали общ бизнес

Журналист: Филипов и Мегеров са имали общ бизнес

  • Преди 2 часа
Марин Петков напусна лагера на България

Марин Петков напусна лагера на България

  • Преди 2 часа