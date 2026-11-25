Полша трябва да въведе забранена за полети зона по източната си граница, за да улесни провеждането на военни операции. Това заяви в сряда заместник-министърът на отбраната Цезари Томчик, цитиран по Ройтерс. Той добави, че и други държави в региона следва да обмислят приемането на подобни мерки.

„Това ще бъде ограничена зона, разположена на известно разстояние – от десетина до няколко десетки километра – от границата, която ще служи като допълнителна подкрепа за армията“, уточни той.

Предложението идва, след като три руски ракети Х-101 паднаха на полска територия в петък, съобщиха от прокуратурата, което засили опасенията, че войната на Русия в Украйна може да се пренесе на територията на алианса НАТО.

Томчик посочи, че настоява новата регулация да влезе в сила възможно най-скоро – „към края на декември или в началото на януари“.

„Ще призовем и нашите съюзници – целия алианс НАТО – да установят подобен принцип по целия източен фланг. Полша беше пионер в това отношение, а балтийските държави вече последваха нашия пример“, подчерта заместник-министърът.

Към момента Полша ограничава полетите в близост до границата на височина до около 3 километра през деня. Подобни полети са напълно забранени от залез до изгрев слънце, като се допускат само ограничени изключения, включително за спешни медицински полети.