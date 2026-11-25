49-годишна пешеходка е била ударена от автомобил в старозагорския квартал „Железник“. Информацията е от Областната дирекция на МВР в града.

Инцидентът е станал на 24 ноември около 17:18 ч. на ул. „Наум Шопов“, след кръстовището с ул. „Загорка“. Според първоначалните данни 45-годишен мъж, управлявал лек автомобил „Тойота“, не е пропуснал пресичащата жена и я е блъснал.

След инцидента жената е откарана в болница в Стара Загора, като няма опасност за живота ѝ. Направеният на шофьора тест за алкохол е отчел отрицателен резултат.

Екип на сектор „Пътна полиция“ е посетил местопроизшествието.

По случая е образувано досъдебно производство.