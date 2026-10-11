Новини
Търси
Подкаст
Спорт

23 минути без точен пас: Кошмарът на Бруно Фернандеш срещу Тотнъм

23 минути без точен пас: Кошмарът на Бруно Фернандеш срещу Тотнъм
АП/БТА

Капитанът на Манчестър Юнайтед направи едно от най-слабите си полувремена във Висшата лига, а тимът му изпусна победата с човек повече

Бруно Фернандеш изигра едно от най-трудните си полувремена с екипа на Манчестър Юнайтед при равенството с Тотнъм на „Олд Трафорд“.

Според анализ на „The Athletic“ капитанът на „червените дяволи“ е трябвало да чака цели 23 минути, преди да запише първото си успешно подаване в срещата.

Манчестър Юнайтед изпитваше сериозни проблеми срещу високата преса на гостите. Фернандеш, който обикновено организира атаките на тима, започна с множество неточни отигравания и не успяваше да придаде необходимия ритъм на домакините.

Слабата му игра затрудни изнасянето на топката и позволи на Тотнъм да оказва постоянен натиск в средата на терена.

Въпреки проблемите Юнайтед стигна до преднина чрез Брайън Мбеумо и изглеждаше близо до победата. В заключителните минути ситуацията стана още по-благоприятна за домакините, след като Тотнъм остана с десет души.

„Червените дяволи“ обаче отново не успяха да затворят мача. В добавеното време Доминик Соланке отбеляза изравнителния гол и донесе точката на лондончани.

След последния съдийски сигнал Фернандеш се прибра директно в съблекалнята, без да разговаря с никого. Португалецът не скри разочарованието си от пропуснатата победа и поредния късен срив на Манчестър Юнайтед.

Още по темата

Манчестър Юнайтед с най-слабия си старт от 40 години

Манчестър Юнайтед с най-слабия си старт от 40 години

Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

Манчестър Юнайтед изпусна Тотнъм в „Ел Сакико"

Бербатов представи ретро колекция на Манчестър Юнайтед

Бербатов представи ретро колекция на Манчестър Юнайтед

Карик готви изненадващ шанс за талант на Манчестър Юнайтед

Карик готви изненадващ шанс за талант на Манчестър Юнайтед

Манчестър Юнайтед готви 95 милиона евро за Нико Уилямс

Манчестър Юнайтед готви 95 милиона евро за Нико Уилямс

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Луд дебют за Гиздол: Жордао спаси ЦСКА с бомба в 90-ата минута

Луд дебют за Гиздол: Жордао спаси ЦСКА с бомба в 90-ата минута

На живо: Жордао отбелязва в самия край на срещата

На живо: Жордао отбелязва в самия край на срещата

На живо: Атанас Илиев изравнява резултата в Бистрица

На живо: Атанас Илиев изравнява резултата в Бистрица

Манчестър Сити заглуши „Анфийлд“ с 3:0 и остана безгрешен на върха

Манчестър Сити заглуши „Анфийлд“ с 3:0 и остана безгрешен на върха

На живо: ЦСКА 1948 върна едно попадение

На живо: ЦСКА 1948 върна едно попадение

Водещи

Луд дебют за Гиздол: Жордао спаси ЦСКА с бомба в 90-ата минута

Луд дебют за Гиздол: Жордао спаси ЦСКА с бомба в 90-ата минута

  • Преди 2 минути
На живо: Жордао отбелязва в самия край на срещата

На живо: Жордао отбелязва в самия край на срещата

  • Преди 8 минути
Един човек е загинал при днешната атака на хутите срещу летището в Рияд

Един човек е загинал при днешната атака на хутите срещу летището в Рияд

  • Преди 24 минути
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който премълчаното получава точни думи

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който премълчаното получава точни думи

  • Преди 31 минути
На живо: Атанас Илиев изравнява резултата в Бистрица

На живо: Атанас Илиев изравнява резултата в Бистрица

  • Преди 32 минути
Манчестър Сити заглуши „Анфийлд“ с 3:0 и остана безгрешен на върха

Манчестър Сити заглуши „Анфийлд“ с 3:0 и остана безгрешен на върха

  • Преди 40 минути
Петър Витанов за атакуваните кораби: Хипотезата е, че става дума за руски удари

Петър Витанов за атакуваните кораби: Хипотезата е, че става дума за руски удари

  • Преди 43 минути
На живо: ЦСКА 1948 върна едно попадение

На живо: ЦСКА 1948 върна едно попадение

  • Преди 44 минути
Еврокомисар: ЕС и Украйна трябва да изработят независима стратегия за мир

Еврокомисар: ЕС и Украйна трябва да изработят независима стратегия за мир

  • Преди 54 минути
Веласкес след успеха на „Тича“: Заслужавахме победата на 100%, но Сангаре тревожи Левски

Веласкес след успеха на „Тича“: Заслужавахме победата на 100%, но Сангаре тревожи Левски

  • Преди 59 минути
Реакцията на Европа: Макрон и Фон дер Лайен подкрепиха Зеленски и "енергийното примирие"

Реакцията на Европа: Макрон и Фон дер Лайен подкрепиха Зеленски и "енергийното примирие"

  • Преди 1 час
На живо: ЦСКА води с два гола след първата част

На живо: ЦСКА води с два гола след първата част

  • Преди 1 час
Анди Бърнам обяви, че Русия се е намесила в гласуването за Брекзит

Анди Бърнам обяви, че Русия се е намесила в гласуването за Брекзит

  • Преди 1 час
На живо: Питас донесе втори гол за ЦСКА

На живо: Питас донесе втори гол за ЦСКА

  • Преди 2 часа
Най-важното от България на 11.10.2026-та г.

Най-важното от България на 11.10.2026-та г.

  • Преди 2 часа