23 минути без точен пас: Кошмарът на Бруно Фернандеш срещу Тотнъм

Бруно Фернандеш изигра едно от най-трудните си полувремена с екипа на Манчестър Юнайтед при равенството с Тотнъм на „Олд Трафорд“.

Според анализ на „The Athletic“ капитанът на „червените дяволи“ е трябвало да чака цели 23 минути, преди да запише първото си успешно подаване в срещата.

Манчестър Юнайтед изпитваше сериозни проблеми срещу високата преса на гостите. Фернандеш, който обикновено организира атаките на тима, започна с множество неточни отигравания и не успяваше да придаде необходимия ритъм на домакините.

Слабата му игра затрудни изнасянето на топката и позволи на Тотнъм да оказва постоянен натиск в средата на терена.

Въпреки проблемите Юнайтед стигна до преднина чрез Брайън Мбеумо и изглеждаше близо до победата. В заключителните минути ситуацията стана още по-благоприятна за домакините, след като Тотнъм остана с десет души.

„Червените дяволи“ обаче отново не успяха да затворят мача. В добавеното време Доминик Соланке отбеляза изравнителния гол и донесе точката на лондончани.

След последния съдийски сигнал Фернандеш се прибра директно в съблекалнята, без да разговаря с никого. Португалецът не скри разочарованието си от пропуснатата победа и поредния късен срив на Манчестър Юнайтед.