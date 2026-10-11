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Невероятен обрат от 0:2: Дунав шокира Септември с гол в 89-ата минута

Невероятен обрат от 0:2: Дунав шокира Септември с гол в 89-ата минута
БТА

Домакините пропуснаха две дузпи, техен късен гол беше отменен, а Кристиян Бойчев донесе драматичната победа на русенци с 3:2

Дунав Русе осъществи впечатляващ обрат и победи Септември София с 3:2 като гост в драматичен мач от 11-ия кръг на Първа лига.

Септември получи първата си възможност от бялата точка още в десетата минута. Уилям Фонкеу настъпи Галин Иванов в наказателното поле, а съдията Тодор Киров отсъди дузпа, потвърдена от ВАР.

Херард Францети застана зад топката, но Георги Китанов спаси неговия удар.

Францети се реваншира в 25-ата минута. Андре Либерал свали топката с глава, а нападателят се измъкна между двама защитници и преодоля Китанов за 1:0.

Септември удвои преднината си в 36-ата минута. Вратарят на Дунав излезе извън наказателното поле, но не успя да изчисти добре. Либерал го изпревари при последвалото единоборство и изпрати топката в опразнената врата.

При ситуацията двамата се сблъскаха тежко. Либерал беше изнесен на носилка и заменен, а Китанов също не успя да продължи участието си.

В 54-ата минута домакините получиха втора дузпа след намесата на ВАР и игра с ръка на Ибрахим Кейта. Педро Игор изпълни наказателния удар, но резервният вратар Бартош Желазовски също спаси.

Така двама различни стражи на Дунав отразиха по една дузпа и запазиха шансовете на русенския тим.

Гостите започнаха обрата си в 63-ата минута. Джордан Сейнт Луис уцели гредата с диагонален удар, а Илкер Будинов реализира добавката за 1:2.

Десет минути по-късно Будинов подаде към Андре Алвеш, който с техничен удар с пета изравни резултата.

Драмата достигна своя връх в заключителните минути. Септември изпрати топката във вратата в 86-ата минута след удар с глава на Валантайн Озорнвафор, но попадението беше отменено заради засада на Педро Ферейра, който повлия на играта.

Само три минути по-късно Ферейра допусна грешка при опит да пресече подаване и насочи топката към Кристиян Бойчев. Футболистът на Дунав отправи мощен удар и не остави шанс на Владимир Иванов за крайното 3:2.

Септември София - Дунав Русе 2:3

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