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Русе счупи 102-годишен температурен рекорд: Над 33 градуса през октомври

Русе счупи 102-годишен температурен рекорд: Над 33 градуса през октомври
БТА

Термометрите отчетоха 33,7 градуса на сянка, надминавайки досегашния максимум от 1924 година

Необичайно високи температури белязаха 11 октомври в Русе, където беше регистриран нов температурен рекорд за датата. Живакът в термометрите достигна 33,7 градуса на сянка, съобщиха от хидрометеорологичната станция в крайдунавския град, цитирани от БТА.

Измерената температура надминава досегашния рекорд, поставен преди повече от век. През 1924 година на същата дата в Русе са били отчетени 30,5 градуса.

Така новият рекорд е с 3,2 градуса по-висок от предишния, а 11 октомври 2026 година се нарежда сред най-необичайно топлите дни за тази дата в историята на метеорологичните наблюдения в града.

За сравнение, най-студеният 11 октомври в Русе е регистриран през 1979 година, когато температурата е паднала до едва 1 градус. Разликата между този исторически минимум и днешния максимум достига 32,7 градуса.

Още в прогнозата за времето, публикувана по-рано днес от "Таралеж“, бяха представени очакваните температури и метеорологични условия в страната. Новите данни от Русе показват колко високи стойности са достигнали термометрите в отделни райони през деня.

Рекордът е отчетен в следобедните часове на неделята, като измерването е направено на сянка от местната хидрометеорологична станция.

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