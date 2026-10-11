Новини
Търси
Подкаст
Общество

Горящ автомобил блокира пътя между Мездра и Ботевград

Горящ автомобил блокира пътя между Мездра и Ботевград
Pixabay

Към мястото на произшествието веднага е изпратен медицински екип с линейка

Горящ автомобил на главен път Е-79 в участъка между Мездра и Ботевград сериозно затруднява трафика в неделната вечер, съобщава бТВ.

Пътният инцидент е възникнал този следобед в района на свлачището, където в момента се извършват ремонтни дейности.

Към мястото на произшествието веднага е изпратен медицински екип с линейка, като все още липсва официална информация за здравословното състояние на шофьора на автомобила. Не е ясно дали той е имал и спътници.

Понеже горящото превозно средство се намира в пътното платно, движението в района е силно затруднено. На място има полицейски патрули, които контролират и регулират трафика двупосочно.

Според сигнали на пътуващи в участъка, в района на инцидента вече са се образували сериозни задръствания и в двете направления на пътя.

Още по темата

Автомобил падна от автовоз под мост край гара Дъбово, последва сблъсък с друга кола

Автомобил падна от автовоз под мост край гара Дъбово, последва сблъсък с друга кола

64-годишна жена в тежко състояние след удар от товарен автомобил в Димитровград

64-годишна жена в тежко състояние след удар от товарен автомобил в Димитровград

Министър Шишков ще инспектира пътя Мездра – Ботевград

Министър Шишков ще инспектира пътя Мездра – Ботевград

Пожар бушува край Мездра, огънят обхвана половината от лозята

Пожар бушува край Мездра, огънят обхвана половината от лозята

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Най-важното от България на 11.10.2026-та г.

Най-важното от България на 11.10.2026-та г.

Времето се разваля, идва застудяване и гръмотевична буря

Времето се разваля, идва застудяване и гръмотевична буря

Такситата в Кюстендил искат повишаване на тарифите

Такситата в Кюстендил искат повишаване на тарифите

Оранжев дим излезе от "Неохим": Екоинспекцията с резултати за въздуха

Оранжев дим излезе от "Неохим": Екоинспекцията с резултати за въздуха

Русе счупи 102-годишен температурен рекорд: Над 33 градуса през октомври

Русе счупи 102-годишен температурен рекорд: Над 33 градуса през октомври

Водещи

Най-важното от света на 11.10.2026-та г.

Най-важното от света на 11.10.2026-та г.

  • Току-що
Луд дебют за Гиздол: Жордао спаси ЦСКА с бомба в 90-ата минута

Луд дебют за Гиздол: Жордао спаси ЦСКА с бомба в 90-ата минута

  • Преди 4 минути
На живо: Жордао отбелязва в самия край на срещата

На живо: Жордао отбелязва в самия край на срещата

  • Преди 10 минути
Един човек е загинал при днешната атака на хутите срещу летището в Рияд

Един човек е загинал при днешната атака на хутите срещу летището в Рияд

  • Преди 26 минути
ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който премълчаното получава точни думи

ЗВЕЗДНИЯТ ХОРОСКОП НА АСТРЕА: Денят, в който премълчаното получава точни думи

  • Преди 32 минути
На живо: Атанас Илиев изравнява резултата в Бистрица

На живо: Атанас Илиев изравнява резултата в Бистрица

  • Преди 33 минути
Манчестър Сити заглуши „Анфийлд“ с 3:0 и остана безгрешен на върха

Манчестър Сити заглуши „Анфийлд“ с 3:0 и остана безгрешен на върха

  • Преди 41 минути
Петър Витанов за атакуваните кораби: Хипотезата е, че става дума за руски удари

Петър Витанов за атакуваните кораби: Хипотезата е, че става дума за руски удари

  • Преди 44 минути
На живо: ЦСКА 1948 върна едно попадение

На живо: ЦСКА 1948 върна едно попадение

  • Преди 45 минути
Еврокомисар: ЕС и Украйна трябва да изработят независима стратегия за мир

Еврокомисар: ЕС и Украйна трябва да изработят независима стратегия за мир

  • Преди 55 минути
Веласкес след успеха на „Тича“: Заслужавахме победата на 100%, но Сангаре тревожи Левски

Веласкес след успеха на „Тича“: Заслужавахме победата на 100%, но Сангаре тревожи Левски

  • Преди 1 час
Реакцията на Европа: Макрон и Фон дер Лайен подкрепиха Зеленски и "енергийното примирие"

Реакцията на Европа: Макрон и Фон дер Лайен подкрепиха Зеленски и "енергийното примирие"

  • Преди 1 час
На живо: ЦСКА води с два гола след първата част

На живо: ЦСКА води с два гола след първата част

  • Преди 1 час
Анди Бърнам обяви, че Русия се е намесила в гласуването за Брекзит

Анди Бърнам обяви, че Русия се е намесила в гласуването за Брекзит

  • Преди 1 час
На живо: Питас донесе втори гол за ЦСКА

На живо: Питас донесе втори гол за ЦСКА

  • Преди 2 часа