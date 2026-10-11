Горящ автомобил блокира пътя между Мездра и Ботевград

Горящ автомобил на главен път Е-79 в участъка между Мездра и Ботевград сериозно затруднява трафика в неделната вечер, съобщава бТВ.

Пътният инцидент е възникнал този следобед в района на свлачището, където в момента се извършват ремонтни дейности.

Към мястото на произшествието веднага е изпратен медицински екип с линейка, като все още липсва официална информация за здравословното състояние на шофьора на автомобила. Не е ясно дали той е имал и спътници.

Понеже горящото превозно средство се намира в пътното платно, движението в района е силно затруднено. На място има полицейски патрули, които контролират и регулират трафика двупосочно.

Според сигнали на пътуващи в участъка, в района на инцидента вече са се образували сериозни задръствания и в двете направления на пътя.